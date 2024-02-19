Україна отримає від Канади сотні дронів для захисту неба, - Reuters

Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70 для допомоги у війні з Російською Федерацією.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дрони надасть компанія Teledyne з Ватерлоо, Онтаріо, їхня загальна вартість становить понад 95 млн канадських доларів (70,44 млн доларів США).

"Сьогоднішнє оголошення гарантує, що Україна отримає безпілотники, необхідні для виявлення та ідентифікації цілей, які є критично важливими для боротьби. Канада буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав Блер.

Допомога фінансується за рахунок 500 млн канадських доларів на військову допомогу, оголошену прем'єр-міністром Джастіном Трюдо під час візиту до Києва минулого року.

Починаючи з лютого 2022 року, Канада виділила понад 9,7 млрд канадських доларів на допомогу Україні, зокрема понад 2,4 млрд канадських доларів на військову допомогу.

Під час зустрічі з союзниками по НАТО в Брюсселі 14 лютого, Блер заявив, що Канада виділить Україні понад 60 млн канадських доларів.

Сьогодні один американський долар дорівнює 1,3487 канадських доларів.

Допомога Канади Україні

У червні минулого року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав з офіційним візитом Київ. За підсумками візиту він оголосив, що уряд країни надасть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн канадських доларів (понад 370 млн доларів США). Також Оттава візьме участь в авіаційній коаліції.

Пізніше президент Володимир Зеленський обговорив із Трюдо посилення протиповітряної оборони.

Також лідери обговорили посилення захисту українського неба.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.