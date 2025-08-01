У Канаді відреагували на нові мита Трампа та пообіцяли вжити заходів

Йдеться про підвищення тарифів на канадські товари з 25% до 35% на всі продукти, що не підпадають під торгівельну угоду між США, Мексикою та Канадою.

"Хоча канадський уряд розчарований цим кроком, ми залишаємося відданими CUSMA (Угода між Канадою, Сполученими Штатами та Мексикою, - ред.), яка є другою за обсягом торгівлі угодою про вільну торгівлю у світі", - повідомив Карні.

Нові мита, як наголосив прем’єр, істотно вдарять по ключових секторах канадської економіки зокрема, по деревині, сталі, алюмінію та автомобільній промисловості.

Він пообіцяв рішучі дії для захисту робочих місць, підтримки національного виробника, посилення інвестицій у промислову конкурентоспроможність і розширення експортних ринків.

"Канада робить історичні інвестиції в укріплення прикордонної безпеки, щоб зупинити наркоторгівлю, ліквідувати транснаціональні злочинні угруповання та припинити нелегальне переміщення мігрантів", - підкреслив Карні.