Канада збирається скасувати більшість мит на товари з США

Канада до 1 вересня скасує більшість тарифів на американські товари. Проте мита на стратегічний імпорт залишаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Канади Марка Карні, якого цитує CBC News.

Карні у п'ятницю, 22 серпня, оголосив, що Канада скасує всі тарифи на американські товари, що охоплюються угодою між Канадою, США та Мексикою (CUSMA).

Прем'єр також додав, що Канада збереже митні тарифи на сталь, алюміній та автомобілі, поки уряд працює зі США над створенням нових торгівельних відносин між двома країнами.

За його словами, зараз 85% торгівлі Канади зі США - безмитні, що є кращою угодою, ніж в інших країнах.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон "хоче бути дуже добрим до Канади".

"Мені дуже подобається Карні. Я думаю, що він хороша людина, і ми вчора мали дуже гарну розмову", - сказав він у п’ятницю в Овальному кабінеті.