Канада собирается отменить большинство пошлин на товары из США

Оттава, Суббота 23 августа 2025 09:56
Канада собирается отменить большинство пошлин на товары из США Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канада до 1 сентября отменит большинство тарифов на американские товары. Однако пошлины на стратегический импорт останутся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Канады Марка Карни, которого цитирует CBC News.

Карни в пятницу, 22 августа, объявил, что Канада отменит все тарифы на американские товары, охватываемые соглашением между Канадой, США и Мексикой (CUSMA).

Премьер также добавил, что Канада сохранит таможенные тарифы на сталь, алюминий и автомобили, пока правительство работает с США над созданием новых торговых отношений между двумя странами.

По его словам, сейчас 85% торговли Канады с США - беспошлинны, что является лучшим соглашением, чем в других странах.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "хочет быть очень добрым к Канаде".

"Мне очень нравится Карни. Я думаю, что он хороший человек, и мы вчера имели очень хороший разговор", - сказал он в пятницу в Овальном кабинете.

Таможенные тарифы Трампа

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел беспрецедентные пошлины на импорт. Этот шаг всколыхнул мировые рынки. Но уже 9 апреля Трамп приостановил дополнительные тарифы для ряда стран. Речь идет о более 75 странах, обратившихся к США с предложением переговоров.

Сейчас США продолжают вести переговоры со странами, с некоторыми государствами уже были заключены торговые соглашения. Так, у Трампа достигли договоренности с ЕС по таможенным тарифам. Трамп объявил о введении 15% общей пошлины на импорт из 27 стран ЕС.

Также Трамп ввел дополнительные 25% тарифы против Индии - одного из крупнейших торговых партнеров России.

Соединенные Штаты Америки Канада
