Канада відтермінує переговори щодо нової торговельної угоди зі США: в чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Чинний глава уряду позиціонує себе як лідер, здатний протистояти зовнішньому тиску і забезпечити стабільність усередині країни.

На його думку, спочатку в країні слід провести заплановані на 28 квітня позачергові федеральні вибори. Він ініціював їх після відставки Джастіна Трюдо в березні та вони покликані зміцнити мандат уряду на тлі тиску з боку США та нових економічних викликів у країні.

У разі перемоги на виборах, Карні обіцяє зосередитися на зниженні внутрішніх торговельних бар'єрів, стимулюванні житлового будівництва та розвитку ресурсних проектів для зміцнення економіки країни. На його думку, ці реформи допоможуть Канаді в переговорах з адміністрацією Трампа щодо нової торговельної угоди.

"Нам не обов’язково укладати угоду в короткі терміни. Мій уряд укладе правильну угоду", - сказав Карні у четвер, 24 квітня.

Попри напруженість між країнами, глава канадського уряду планує зустрітися з Трампом вже за кілька днів після завершення виборів.

"Президент (Трамп. - ред.) має власні ідеї, до яких він постійно повертається, але він розмовляв зі мною як з прем’єр-міністром, а не кимось іншим", - наголосив Карні.

Він підтвердив, що під час розмови у березні Трамп озвучив ідею про ймовірне включення Канади до складу США, але наголосив, що будь-які переговори будуть вестися як між двома суверенними державами.

Конструктивний діалог поновиться

Колишній торговий переговірник від Канади Стів Верхойль оптимістично ставиться до перспектив співпраці між двома країнами. Він не виключає, що Оттава і Вашингтон зможуть домовитися в межах Угоди США-Мексика-Канада (USMCA), оновлення якої заплановане на 2026 рік.

За словами Верхойля, між країнами існує потенціал для збереження вільної торгівлі. На його думку, Вашингтон таки визнає, що ізоляціоністський підхід є невигідним, і знову почне шукати партнерів, - а Північна Америка є найбезпечнішим середовищем для такої співпраці.

"Ми не повинні очікувати, що (американський. - ред.) бізнес остаточно переорієнтується на Європу, Азію чи внутрішній ринок. З настанням більш прагматичної політики, в Білому домі комерційна активність знову повернеться на ринок США", - зазначив екс-переговірник.

Верхойль переконаний, що Канада має реальні шанси укласти преференційну угоду зі США, особливо з огляду на той факт, що Трамп вже призупинив більшість так званих "дзеркальних" тарифів.

Водночас, експерт нагадав, що президент США не виключає можливість запровадження нових мит - зокрема на автомобілі з Канади. У середу Трамп не виключив запровадження нових тарифів і додав, що США не бажають імпортувати автомобілі канадського виробництва.

Верхойль вважає, що найскладніші переговори між Канадою та США будуть стосуватися таких галузей, як сталь, алюміній, автомобілебудування, фармацевтика, деревина, мідь, критично важливі мінерали тощо.

Водночас, одним із найвагоміших інструментів Канади в перемовинах залишиться енергетичний сектор.

"Канада є найбільшим зовнішнім постачальником нафти до США. Деякі американські нафтопереробні заводи залежні від дешевої канадської важкої нафти і не мають альтернативних джерел. Ми потребуємо їх, вони потребують нас, і, я впевнений, ми зможемо повернутися до конструктивного діалогу", - підсумував Верхойль.