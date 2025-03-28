США більше не є надійним партнером Канади, - Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що США більше не є надійним партнером. Його слова прозвучали після анонсованого Трампом мита на автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

"Очевидно, що Сполучені Штати більше не є надійним партнером", - сказав Карні, додавши, що Канада зіткнулася з "іншими відносинами" зі своїм сусідом.

Він додав, що його країні доведеться швидко перейти до більш активної торгівлі з іншими країнами.

Крім того, Карні заявив, що Канаба запровадить додаткові відповідні мита проти США, але вони не будуть остаточно затверджені до 2 квітня (дня, коли набудуть чинності мита США). Він пояснив, що для початку необхідно побачити, які ще торговельні заходи були оголошені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, перш ніж розкривати будь-які відповідні заходи Канади.

"Ми вдвох набагато більше через тиждень, і тоді ми відповімо", - сказав прем'єр.