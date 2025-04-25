Канада отсрочит переговоры о новом торговом соглашении с США: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Действующий глава правительства позиционирует себя как лидер, способный противостоять внешнему давлению и обеспечить стабильность внутри страны.

По его мнению, сначала в стране необходимо провести запланированные на 28 апреля внеочередные федеральные выборы. Он инициировал их после отставки Джастина Трюдо в марте и они призваны укрепить мандат правительства на фоне давления со стороны США и новых экономических вызовов в стране.

В случае победы на выборах, Карни обещает сосредоточиться на снижении внутренних торговых барьеров, стимулировании жилищного строительства и развитии ресурсных проектов для укрепления экономики страны. По его мнению, эти реформы помогут Канаде в переговорах с администрацией Трампа о новом торговому соглашению.

"Нам не обязательно заключать соглашение в короткие сроки. Мое правительство заключит правильное соглашение", - сказал Карни в четверг, 24 апреля.

Несмотря на напряжение между странами, глава канадского правительства планирует встретиться с Трампом уже через несколько дней после завершения выборов.

"Президент (Трамп. - ред.) имеет собственные идеи, к которым он постоянно возвращается, но он разговаривал со мной как с премьер-министром, а не кем-то другим", - подчеркнул Карни.

Он подтвердил, что во время разговора в марте Трамп озвучил идею о вероятном включении Канады в состав США, но подчеркнул, что любые переговоры будут вестись как между двумя суверенными государствами.

Конструктивный диалог возобновится

Бывший торговый переговорщик от Канады Стив Верхойль оптимистично относится к перспективам сотрудничества между двумя странами. Он не исключает, что Оттава и Вашингтон смогут договориться в рамках Соглашения США-Мексика-Канада (USMCA), обновление которого запланировано на 2026 год.

По словам Верхойля, между странами существует потенциал для сохранения свободной торговли. По его мнению, Вашингтон таки признает, что изоляционистский подход является невыгодным, и снова начнет искать партнеров, - а Северная Америка является самой безопасной средой для такого сотрудничества.

"Мы не должны ожидать, что (американский. - ред.) бизнес окончательно переориентируется на Европу, Азию или внутренний рынок. С наступлением более прагматичной политики, в Белом доме коммерческая активность снова вернется на рынок США", - отметил экс-переговорщик.

Верхойль убежден, что у Канады есть реальные шансы заключить преференциальное соглашение с США, особенно учитывая тот факт, что Трамп уже приостановил большинство так называемых "зеркальных" тарифов.

В то же время, эксперт напомнил, что президент США не исключает возможность введения новых пошлин - в частности на автомобили из Канады. В среду Трамп не исключил введения новых тарифов и добавил, что США не желают импортировать автомобили канадского производства.

Верхойль считает, что самые сложные переговоры между Канадой и США будут касаться таких отраслей, как сталь, алюминий, автомобилестроение, фармацевтика, древесина, медь, критически важные минералы и тому подобное.

В то же время, одним из самых весомых инструментов Канады в переговорах останется энергетический сектор.

"Канада является крупнейшим внешним поставщиком нефти в США. Некоторые американские нефтеперерабатывающие заводы зависимы от дешевой канадской тяжелой нефти и не имеют альтернативных источников. Мы нуждаемся в них, они нуждаются в нас, и, я уверен, мы сможем вернуться к конструктивному диалогу", - подытожил Верхойль.