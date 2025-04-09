Канада вводить зустрічні тарифи у відповідь на мита США

Сьогодні, 9 квітня Канада ввела зустрічні тарифи на транспортні засоби зі США, відповідаючи на нові торгові обмеження, запроваджені американським урядом.

Тарифи на рівні 25 відсотків будуть накладені на всі автомобілі, що не відповідають вимогам угоди Канада-США-Мексика (CUSMA), а також на транспортні засоби, що мають вміст, який не походить з Канади чи Мексики.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що цей крок є відповіддю на торговельну кризу, спричинену політикою президента США Дональда Трампа.

"Президент Трамп спричинив цю торговельну кризу - і Канада реагує цілеспрямовано та з силою", - зазначив Карні у своєму повідомленні соціальній мережі Х.

Міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань також повідомив, що що нові контрзаходи, оголошені минулого тижня у відповідь на необґрунтовані тарифи США на автомобільну промисловість Канади, які набули чинності 9 квітня

"Канада продовжує рішуче реагувати на всі необґрунтовані та необґрунтовані тарифи, запроваджені Сполученими Штатами на канадську продукцію. Уряд рішуче налаштований на якнайшвидше скасування цих тарифів США та захист канадських робітників, бізнесу, економіки та промисловості", - нагосовив він.