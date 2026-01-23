ua en ru
Через особистий конфлікт? Трамп відкликав запрошення у Раду миру для Канади

П'ятниця 23 січня 2026 08:35
Через особистий конфлікт? Трамп відкликав запрошення у Раду миру для Канади Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп оголосив, що відкликав направлене прем'єр-міністру Канади Марку Карні запрошення вступити до Ради миру. Причина такого рішення не розкривається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа у Truth Socіal.

"Дорогий прем'єр-міністр Карні: нехай цей лист свідчить, що Рада миру відкликає запрошення вам, що стосувалося вступу Канади", - написав Трамп.

Зазначається, що відносини між Трампом і Карні стали напружені на тлі торгових суперечок: минулого року Трамп неодноразово погрожував зробити Канаду 51-м штатом США, а на нещодавньому форумі в Давосі розкритикував країну, говорячи, що Канада існує завдяки США.

Що відомо про Раду миру

Нагадаємо, вчора, 22 січня, президент США Дональд Трамп провів церемонію створення Ради миру, на яку прийшли представники менше ніж 20 країн. Серед них не було жодного великого західного союзника Вашингтона.

Примітно, що загальне число учасників Ради миру Трампа виявилося меншим за оголошену кількість з близько 35 осіб, про які говорили раніше в адміністрації президента США. Зазначалось, що тимчасове членство країн у Раді миру діє 3 роки, та є безкоштовним. Країни, які прагнуть постійного членства, мають внести по 1 млрд доларів.

Відомо, що Трамп запросив до Ради миру й Україну. За словами президента Володимира Зеленського, українські дипломати наразі опрацьовують запрошення, але, зауважив глава держави, "складно уявити участь України в Раді з РФ та Білоруссю.

Більше деталей - в матеріалі РБК-Україна "Членський внесок - мільярд доларів. Навіщо Трампу Рада миру і чи запрошена Україна".

