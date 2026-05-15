Через сепаратизм Альберти прем'єр Канади нагадав, де їй краще, і пообіцяв нафтопровід

Найкраще місце для Альберти - це безперечно Канада, заявив прем'єр країни Марк Карні, після того, як суд відхилив петицію мешканців провінції про відокремлення від Канади. А ще Карні натякнув, що держава запустить новий нафтопровід, що збагатить місцевих та покращить умови в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC та The Wall Street Journal .

Канадський прем'єр представив стратегію прискореного розвитку електромереж. Тепер Канада зробить ставку на турбіни, що працюють на природному газі, а це радикальний відхід від колишнього курсу.

Попередня ліберальна програма фокусувалася виключно на декарбонізації. Такий підхід викликав шалений опір у західних провінціях. Альберта та Саскачеван мають величезні запаси викопного палива й вони роками вимагали права на розвиток своєї економіки.

Вже сьогодні Марк Карні та прем'єрка Альберти Даніель Сміт мають оголосити про спільне рішення. Сторони домовилися про спеціальний режим промислових цін на вуглець. Це рішення відкриває шлях для масштабного проєкту побудови нафтопроводу.

Федеральний уряд готовий надати підтримку для транспортування сирої нафти. Проте прем'єр наголосив, що це не означає остаточного схвалення.

Існує кілька жорстких умов для запуску трубопроводу: повна підтримка з боку приватного сектора та суворий режим ціноутворення на промислові викиди в провінції.

Вимушений "пряник" від Оттави

Такі гучні обіцянки Карні зробив на тлі спроб провінції відокремитись чи принаймні стати повноцінною автономією. Днями суддя відхилив петицію, яка зібрала необхідну кількість голосів, про проведення такого голосування. Він постановив, що документ не відповідає закону, а права корінних народів були проігноровані.

Прем'єрка Альберти Даніель Сміт назвала рішення суду "антидемократичним" та готує апеляцію. Марк Карні відповів на це чітким нагадуванням про юридичні стандарти.

"Моя роль і роль федерального уряду полягає в тому, щоб практикувати кооперативний федералізм, співпрацювати з провінціями, територіями та корінними канадцями, щоб досягти успіхів в інтересах усіх канадців. Саме це ми робимо з провінцією Альберта", – заявив прем'єр-міністр.

Карні підкреслив, що згідно із законом, саме Палата громад має вирішувати, чи є питання у бюлетені зрозумілим.

Також депутати повинні оцінити, чи проголосувала за вихід "переконлива більшість". Порогу у 50 відсотків плюс один голос тепер недостатньо. Цей стандарт запровадили після того, як Квебек ледь не покинув склад федерації у 1995 році.

"Як людина, яка виросла в Альберті, я пишаюся тим, що я її мешканець. Я твердо вважаю, що найкраще місце для Альберти - це Канада, Канада, яка працює, і саме до цього ми прагнемо. Ми досягаємо прогресу в інтересах усіх альбертян, ми робимо всю Канаду сильнішою", - резюмував Карні.