Канада ведет переговоры с Германией по оборудованию для "Северного потока"

Канада ведет переговоры с Германией по оборудованию для газопровода "Северный поток". Сейчас оно находится на ремонте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как заявили в правительстве Канады, окончательного решения по турбинам нет.

"Правительство Канады ведет активные переговоры с Германией об этих турбинах. Мы работаем над принятием решения", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 14 июня стало известно, что "Газпром" резко снизит поставки газа через "Северный поток-1". Причиной стала задержка с ремонтом агрегатов компанией Siemens. В тот день сообщалось, что производительность с 167 млн куб. м в сутки упала до 100 млн куб. м.

При этом в компании Siemens подтвердили, что причиной значительного сокращения поставок газа через "Северный поток-1" является затянувшийся ремонт турбины компрессорной станции.

15 июня стало известно, что "Газпром" снизил поставки со 100 до 67 млн куб. м.

А 16 июня поставки сократились еще больше, что стало причиной мгновенного рост цен.

Ранее генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон выступил за то, чтобы полностью остановить или существенно ограничить использование "Северного потока-1". В противном случае, по его словам, это может значительно усложнить поставки газа населению, учитывая уменьшение объемов и платы за транзит газа "Газпромом" через Украину.

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