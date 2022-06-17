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Канада веде переговори з Німеччиною щодо обладнання для "Північного потоку"

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Оттава, П'ятниця 17 червня 2022 02:01
Канада веде переговори з Німеччиною щодо обладнання для "Північного потоку" Фото: Канада веде переговори з Німеччиною щодо обладнання для "Північного потоку" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канада веде переговори з Німеччиною щодо обладнання для газопроводу "Північний потік". Зараз воно знаходиться на ремонті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявили в уряді Канади, остаточного рішення по турбінах немає.

"Уряд Канади веде активні переговори з Німеччиною про ці турбіни. Ми працюємо над прийняттям рішення", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, 14 червня стало відомо, що "Газпром" різко знизить постачання газу через "Північний потік-1". Причиною стала затримка з ремонтом агрегатів компанією Siemens. У той день повідомлялося, що продуктивність зі 167 млн куб. м на добу впала до 100 млн куб. м.

При цьому в компанії Siemens підтвердили, що причиною значного скорочення постачання газу через "Північний потік-1" є тривалий ремонт турбіни компресорної станції.

15 червня стало відомо, що "Газпром" знизив постачання зі 100 до 67 млн куб. м.

А 16 червня постачання скоротилися ще більше, що стало причиною миттєвого зростання цін.

Раніше генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон виступив за те, щоб повністю зупинити або суттєво обмежити використання "Північного потоку-1". В іншому випадку, за його словами, це може значно ускладнити постачання газу населенню, враховуючи зменшення обсягів і плати за транзит газу "Газпромом" через Україну.

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