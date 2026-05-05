Камеры наблюдения и детские манежи в вагонах: как УЗ обновила поезда к лету

"Укрзалізниця" продолжает обновлять пассажирские вагоны и внедряет новые решения для комфорта и безопасности пассажиров. Часть модернизированных вагонов уже курсирует, а основную партию готовят к запуску перед летним сезоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Что изменилось в новых вагонах

Главный акцент делают на комфорте во время поездок. В вагонах установили улучшенные аккумуляторные батареи, которые позволяют поддерживать работу кондиционеров, освещения и других систем даже без подключения к питанию.

Благодаря этому вагоны могут подаваться на посадку уже с комфортной температурой, что особенно актуально летом.

Также пассажиры получили больше мелких, но удобных решений:

индивидуальные столики на верхних полках;

возможность регулировать освещение;

больше места для багажа;

встроенные шахматные доски в столиках.

Усилили безопасность

В вагонах появились камеры видеонаблюдения с ночной съемкой и датчиками движения. Проводники могут контролировать ситуацию через мониторы в служебных купе.

Кроме того, в купе и уборных установили кнопки экстренного вызова проводника.



УЗ показала, что изменилось в вагонах (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Больше удобств для семей с детьми

Отдельное внимание уделили пассажирам с детьми. В вагонах появились:

детские манежи в купе;

пеленальные столики повышенной прочности;

специальные сиденья для младенцев в уборных.

Также обновили зоны умывания и сделали часть элементов бесконтактными.

Дополнительные изменения

Среди других нововведений:

маркировка шрифтом Брайля;

улучшенное освещение;

модернизированные санитарные узлы.



Обновления в вагонах УЗ (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Что делать, если в вагоне некомфортно

В "Укрзализныце" отдельно объяснили, что в случае дискомфорта во время поездки - в частности из-за температуры или вентиляции - пассажирам стоит сразу обращаться к проводнику или начальнику поезда.

Вентиляция и климат-контроль относятся к базовым сервисам в поезде, поэтому поездная бригада должна реагировать на такие обращения и помогать создать комфортные условия в пределах технических возможностей вагонов.