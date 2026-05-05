Камеры наблюдения и детские манежи в вагонах: как УЗ обновила поезда к лету
"Укрзалізниця" продолжает обновлять пассажирские вагоны и внедряет новые решения для комфорта и безопасности пассажиров. Часть модернизированных вагонов уже курсирует, а основную партию готовят к запуску перед летним сезоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
- Энергонезависимость: Благодаря улучшенным аккумуляторам кондиционеры и освещение будут работать автономно, что позволит охлаждать вагоны еще до посадки пассажиров.
- Безопасность: Установлены камеры с ночной съемкой, датчики движения и кнопки экстренного вызова проводника в каждом купе и уборной.
- Для семей: Появились детские манежи, прочные пеленальные столики и специальные сиденья для младенцев.
- Дополнительный комфорт: На верхних полках добавили столики, в общих столах встроили шахматные доски, а часть элементов в умывальниках сделали бесконтактными.
- Доступность: Добавлена маркировка шрифтом Брайля для удобства пассажиров с нарушениями зрения.
Что изменилось в новых вагонах
Главный акцент делают на комфорте во время поездок. В вагонах установили улучшенные аккумуляторные батареи, которые позволяют поддерживать работу кондиционеров, освещения и других систем даже без подключения к питанию.
Благодаря этому вагоны могут подаваться на посадку уже с комфортной температурой, что особенно актуально летом.
Также пассажиры получили больше мелких, но удобных решений:
- индивидуальные столики на верхних полках;
- возможность регулировать освещение;
- больше места для багажа;
- встроенные шахматные доски в столиках.
Усилили безопасность
В вагонах появились камеры видеонаблюдения с ночной съемкой и датчиками движения. Проводники могут контролировать ситуацию через мониторы в служебных купе.
Кроме того, в купе и уборных установили кнопки экстренного вызова проводника.
УЗ показала, что изменилось в вагонах
Больше удобств для семей с детьми
Отдельное внимание уделили пассажирам с детьми. В вагонах появились:
- детские манежи в купе;
- пеленальные столики повышенной прочности;
- специальные сиденья для младенцев в уборных.
Также обновили зоны умывания и сделали часть элементов бесконтактными.
Дополнительные изменения
Среди других нововведений:
- маркировка шрифтом Брайля;
- улучшенное освещение;
- модернизированные санитарные узлы.
Обновления в вагонах УЗ
Что делать, если в вагоне некомфортно
В "Укрзализныце" отдельно объяснили, что в случае дискомфорта во время поездки - в частности из-за температуры или вентиляции - пассажирам стоит сразу обращаться к проводнику или начальнику поезда.
Вентиляция и климат-контроль относятся к базовым сервисам в поезде, поэтому поездная бригада должна реагировать на такие обращения и помогать создать комфортные условия в пределах технических возможностей вагонов.
