Камеры наблюдения и детские манежи в вагонах: как УЗ обновила поезда к лету

13:58 05.05.2026 Вт
3 мин
Обновленных вагонов "Укрзализныци" станет больше к лету
aimg Татьяна Веремеева
Камеры наблюдения и детские манежи в вагонах: как УЗ обновила поезда к лету Фото: "Укрзализныця" запускает обновленные вагоны (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзалізниця" продолжает обновлять пассажирские вагоны и внедряет новые решения для комфорта и безопасности пассажиров. Часть модернизированных вагонов уже курсирует, а основную партию готовят к запуску перед летним сезоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное:

  • Энергонезависимость: Благодаря улучшенным аккумуляторам кондиционеры и освещение будут работать автономно, что позволит охлаждать вагоны еще до посадки пассажиров.
  • Безопасность: Установлены камеры с ночной съемкой, датчики движения и кнопки экстренного вызова проводника в каждом купе и уборной.
  • Для семей: Появились детские манежи, прочные пеленальные столики и специальные сиденья для младенцев.
  • Дополнительный комфорт: На верхних полках добавили столики, в общих столах встроили шахматные доски, а часть элементов в умывальниках сделали бесконтактными.
  • Доступность: Добавлена маркировка шрифтом Брайля для удобства пассажиров с нарушениями зрения.

Что изменилось в новых вагонах

Главный акцент делают на комфорте во время поездок. В вагонах установили улучшенные аккумуляторные батареи, которые позволяют поддерживать работу кондиционеров, освещения и других систем даже без подключения к питанию.

Благодаря этому вагоны могут подаваться на посадку уже с комфортной температурой, что особенно актуально летом.

Также пассажиры получили больше мелких, но удобных решений:

  • индивидуальные столики на верхних полках;
  • возможность регулировать освещение;
  • больше места для багажа;
  • встроенные шахматные доски в столиках.

Усилили безопасность

В вагонах появились камеры видеонаблюдения с ночной съемкой и датчиками движения. Проводники могут контролировать ситуацию через мониторы в служебных купе.

Кроме того, в купе и уборных установили кнопки экстренного вызова проводника.

Камеры наблюдения и детские манежи в вагонах: как УЗ обновила поезда к лету
УЗ показала, что изменилось в вагонах (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Больше удобств для семей с детьми

Отдельное внимание уделили пассажирам с детьми. В вагонах появились:

  • детские манежи в купе;
  • пеленальные столики повышенной прочности;
  • специальные сиденья для младенцев в уборных.

Также обновили зоны умывания и сделали часть элементов бесконтактными.

Дополнительные изменения

Среди других нововведений:

  • маркировка шрифтом Брайля;
  • улучшенное освещение;
  • модернизированные санитарные узлы.

Камеры наблюдения и детские манежи в вагонах: как УЗ обновила поезда к лету
Обновления в вагонах УЗ (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Что делать, если в вагоне некомфортно

В "Укрзализныце" отдельно объяснили, что в случае дискомфорта во время поездки - в частности из-за температуры или вентиляции - пассажирам стоит сразу обращаться к проводнику или начальнику поезда.

Вентиляция и климат-контроль относятся к базовым сервисам в поезде, поэтому поездная бригада должна реагировать на такие обращения и помогать создать комфортные условия в пределах технических возможностей вагонов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" усиливает меры безопасности в поездах. Бригады получили новое оборудование для эвакуации (громкоговорители, фонари, свистки), а для пассажиров - пледы и дождевики. Эвакуацию будут проводить только в случае реальной угрозы конкретному поезду, а не во время каждой тревоги.

Также мы писали об изменении правил бронирования билетов в приложении "Укрзализныци". Теперь после выхода со страницы оплаты вернуться к забронированным местам нельзя - бронь отменяется. Это сделали, чтобы избежать злоупотреблений и сделать покупку билетов более честной, ведь раньше места массово блокировали без оплаты.

