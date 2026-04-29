Встигнути за 15 хвилин: в "Укрзалізниці" пояснили жорсткі умови бронювання квитків

06:40 29.04.2026 Ср
2 хв
Пасажирів попередили про нові обмеження під час купівлі квитків онлайн
aimg Тетяна Веремєєва
У застосунку "Укрзалізниці" користувачі не можуть повернутися до вже заброньованих квитків після виходу зі сторінки оплати. Це викликало хвилю обговорень у соцмережах, однак у компанії пояснили - обмеження запровадили свідомо.

Про це розповідає РБК-Україна.

Читайте також: За що можуть оштрафувати пасажирів у поїздах: перелік порушень та суми

У соцмережах користувачі скаржаться, що не можуть повернутися до вже обраних місць, якщо випадково вийшли або хочуть переглянути інші варіанти.

В "Укрзалізниці" пояснили, що така можливість раніше існувала, але її вимкнули через зловживання.

За даними компанії, недобросовісні користувачі масово резервували квитки, "тримали" їх без оплати, переходили між варіантами, що фактично блокувало продаж для інших пасажирів.

У результаті створювалася ситуація, коли квитки ніби відсутні, хоча насправді вони були просто зарезервовані й недоступні для покупки.

Скриншот допису в Threads та відповідь "Укрзалізниці"

Що це означає для пасажирів

Наразі система працює за принципом "одна сесія - одне бронювання". Тому користувачам радять не виходити зі сторінки оплати без потреби, заздалегідь визначатися з місцями, швидко завершувати оплату, щоб не втратити бронь.

Таким чином в "Укрзалізниці" намагаються зробити продаж квитків більш чесним і доступним для всіх пасажирів.

Як працює бронювання квитків

Під час оформлення квитка в застосунку місце автоматично резервується приблизно на 15 хвилин - цей час дається пасажиру для оплати.

Однак якщо користувач виходить зі сторінки оплати або натискає "вийти та скасувати бронювання", резерв автоматично анулюється. Після цього місце знову стає доступним для інших, користувачу потрібно заново обирати квиток і проходити процес оплати.

Повідомлення в застосунку "Укрзалізниці" під час скасування оплати

Відповідне попередження також з’являється у самому застосунку: у разі виходу бронювання скасовується і місця доведеться обирати повторно.

Раніше РБК-Україна розповідало про запровадження динамічного ціноутворення в "Укрзалізниці" для квитків преміумкласу. Вартість поїздок залежатиме від попиту, дня тижня, сезону та часу покупки, а зміни торкнуться лише частини пасажирів, тоді як інші тарифи залишаться без змін.

Також ми писали, які послуги у поїздах пасажири можуть отримати безкоштовно, а за що доведеться доплатити. Зокрема, детально розповідали про одну із платних послуг - користування постільною білизною: скільки вона коштує, коли надають пасажирам та хто відповідає за її прибирання.

Новини
РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський
РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО