Ліхтарі, свистки та пледи: "Укрзалізниця" впроваджує нові заходи безпеки в поїздах
Поїзні бригади "Укрзалізниці" отримали інвентар, який допоможе швидше й більш організовано діяти у разі загрози, а також зробити евакуацію безпечнішою.
Що саме з’явиться у вагонах та за якими протоколами зараз діють залізничники, РБК-Україна розповідає з посиланням на "Укрзалізницю".
Головне:
- Дооснащення: "Укрзалізниця" укомплектувала поїзди спецзасобами для евакуації: гучномовцями, свистками, ліхтарями та флуоресцентними паличками.
- Для пасажирів: У вагонах з'являться додаткові пледи та дощовики на випадок вимушеного перебування за межами складу.
- Пріоритет: Нове обладнання насамперед отримали рейси, що курсують у найбільш небезпечних напрямках.
- Умова евакуації: Висадка пасажирів проводиться лише при безпосередній загрозі конкретному поїзду, а не під час кожної повітряної тривоги.
- Контроль: Безпеку руху в реальному часі відстежує цілодобовий моніторинговий центр УЗ.
Що входить до нового безпекового набору
В УЗ розповідають, що тепер поїзні бригади матимуть додаткові засоби для координації людей, а пасажири - речі першої потреби на випадок вимушеної зупинки в полі чи евакуації.
Усі пасажирські поїзди отримують комплекти, які допоможуть діяти чітко навіть у повній темряві чи за складних погодних умов:
- гучномовці та свистки - для оперативного оповіщення та керування натовпом;
- ліхтарі та флуоресцентні палички - щоб підсвітити виходи з вагонів та безпечні шляхи евакуації.
- дощовики та додаткові пледи для пасажирів - на випадок, якщо людям доведеться перебувати поза межами вагонів тривалий час.
Насамперед нове оснащення отримують рейси, що курсують у напрямках, де найчастіше виникає потреба в евакуації через безпекову ситуацію.
Залізничники отримали спецзасоби для евакуації (фото: "Укрзалізниця")
Коли розпочинається евакуація
В "Укрзалізниці" наголошують, що протоколи безпеки чітко розмежовують загальну тривогу та реальну небезпеку. Рух усіх поїздів та повітряні загрози цілодобово відстежує спеціальний центр. Пасажирів просять вийти з поїзда виключно у разі безпосередньої загрози конкретному складу.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" розробила інструкцію для пасажирів на випадок обстрілу. Головні правила - негайно відійти від вікон, лягти або присісти, захистити голову, не рухатися без потреби та під час евакуації не брати речі, а чітко виконувати вказівки провідників.
РБК-Україна також розповідало, що "Укрзалізниця" має чіткий алгоритм дій у разі конфліктів чи загроз у поїздах. Пасажирам радять одразу повідомляти провідника, який залучає начальника поїзда та, за потреби, поліцію, а також користуватися тривожною кнопкою чи додатком. У небезпечних ситуаціях головне - дотримуватися інструкцій персоналу.