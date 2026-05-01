Гроші за квитки на поїзд повертатимуть по-новому, - УЗ

В "Укрзалізниці" повідомили про впровадження оновлених правил повернення квитків, які почнуть діяти з 2 травня і передбачають зміну суми компенсації залежно від часу відмови від поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".

Коли вступають зміни

Нові правила повернення проїзних документів затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України, який уже пройшов громадське обговорення.

Оновлені умови застосовуватимуться виключно до внутрішніх рейсів.

Як зміниться повернення коштів

Суть нововведень полягає в переході на прогресивну шкалу компенсації.

Розмір суми, що повертається, залежатиме від часу, що залишився до відправлення поїзда: що ближча дата поїздки, то менше коштів отримає пасажир.

За горизонту продажів у 20 днів діють такі умови: у разі повернення за 15-20 днів компенсується повна вартість квитка, за 10-14 днів - від 90 до 95%, за 5-9 днів - 75%, за 1-4 дні - 50%.

Якщо квиток повертається менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення, відшкодовується тільки вартість плацкарти.

Особливі умови для військових

Для військовослужбовців Сил оборони України, які купують квитки через сервіс Армія+, зберігається повне повернення коштів при здачі квитка до відправлення поїзда. Процедура здійснюється онлайн через додаток.

Гнучка модель розрахунку

Нова система враховує не фіксовані строки продажу, а фактичний період, протягом якого квиток перебував у відкритому доступі. У разі, якщо продаж відкривається менш ніж за 14 днів, застосовується адаптована шкала повернення.

Причини змін

Запровадження таких правил спрямоване на стимулювання більш раннього повернення квитків у разі зміни планів.

Це дасть змогу швидше повертати місця в продаж, поліпшити планування пасажиропотоку та підвищити ефективність управління перевезеннями.

Крім того, нововведення розглядається як інструмент протидії перекупникам і спосіб збільшення доходів на тлі зростання витрат на відновлення інфраструктури.