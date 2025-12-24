Камбоджа й Таїланд розпочали переговори про припинення вогню

Військові представники Таїланду та Камбоджі розпочали переговори щодо припинення вогню після 16 днів запеклих зіткнень. Перемовини мають вирішальне значення для стабілізації спірного прикордонного регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Військові обох країн зустрілися на прикордонному КПП на південному кінці їхнього 817-кілометрового кордону. Зустріч, що розпочалася 24 грудня, триватиме три дні і, як сподіваються представники Таїланду та Камбоджі, може прокласти шлях до нового припинення вогню.

Контр-адмірал Сурасант Конгсірі, речник Міноборони Таїланду, зазначив, що у разі успіху переговорів секретаріату 27 грудня відбудеться зустріч міністрів оборони обох країн.

Його колега з Камбоджі, Малі Сочеата, додала, що засідання відбувається під керівництвом генералів з обох сторін і почалося о 16:30 за місцевим часом.

Ця зустріч є найважливішим кроком з моменту відновлення бойових дій, після кількох невдалих спроб Малайзії, Китаю та США змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів.

Що передувало

Раніше, у жовтні, Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню за посередництва голови АСЕАН Малайзії та президента США Дональда Трампа.

В обмін на це країни зобов’язалися розмінувати та вивести війська з територій, суверенітет над якими оскаржується десятиліттями.

Проте з початку грудня обидві сторони продовжували бойові дії:

Таїланд звинувачував Камбоджу в обстрілах цивільних районів, Камбоджа - у використанні тайських винищувачів для бомбардувань прикордонних провінцій.

Жертвами стали понад 86 осіб, сотні тисяч цивільних були змушені залишити домівки.

Зараз переговори мають на меті відновити контрольоване перемир’я та стабілізувати ситуацію на спірному кордоні, щоб уникнути подальшої ескалації та гуманітарної катастрофи в регіоні.