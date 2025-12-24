Камбоджа и Таиланд начали переговоры о прекращении огня
Военные представители Таиланда и Камбоджи начали переговоры о прекращении огня после 16 дней ожесточенных столкновений. Переговоры имеют решающее значение для стабилизации спорного приграничного региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Военные обеих стран встретились на пограничном КПП на южном конце их 817-километровой границы. Встреча, начавшаяся 24 декабря, продлится три дня и, как надеются представители Таиланда и Камбоджи, может проложить путь к новому прекращению огня.
Контр-адмирал Сурасант Конгсири, представитель Минобороны Таиланда, отметил, что в случае успеха переговоров секретариата 27 декабря состоится встреча министров обороны обеих стран.
Его коллега из Камбоджи, Мали Сочеата, добавила, что заседание проходит под руководством генералов с обеих сторон и началось в 16:30 по местному времени.
Эта встреча является важнейшим шагом с момента возобновления боевых действий, после нескольких неудачных попыток Малайзии, Китая и США заставить обе стороны сесть за стол переговоров.
Что предшествовало
Ранее, в октябре, Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня при посредничестве председателя АСЕАН Малайзии и президента США Дональда Трампа.
В обмен на это страны обязались разминировать и вывести войска с территорий, суверенитет над которыми оспаривается десятилетиями.
Однако с начала декабря обе стороны продолжали боевые действия:
Таиланд обвинял Камбоджу в обстрелах гражданских районов, Камбоджа - в использовании тайских истребителей для бомбардировок приграничных провинций.
Жертвами стали более 86 человек, сотни тысяч гражданских были вынуждены покинуть дома.
Сейчас переговоры имеют целью восстановить контролируемое перемирие и стабилизировать ситуацию на спорной границе, чтобы избежать дальнейшей эскалации и гуманитарной катастрофы в регионе.
Напомним, что очередное обострение между Камбоджей и Таиландом началось 9 декабря на фоне взаимных обвинений в нарушении режима прекращения огня. Словесное противостояние быстро переросло в артиллерийские обстрелы и авиационные удары с обеих сторон.
После этого, государственный секретарь США Марко Рубио призвал Бангкок и Пномпень немедленно прекратить боевые действия и вернуться к выполнению договоренностей, однако этот призыв остался без ответа.
В период с 10 по 12 декабря продолжались боевые столкновения. На фоне эскалацииТаиланд объявил о роспуске парламента.
Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с лидерами Таиланда и Камбоджи, в результате которого ему якобы удалось снова помирить оба государства.