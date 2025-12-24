Камбоджа и Таиланд начали переговоры о прекращении огня

Военные представители Таиланда и Камбоджи начали переговоры о прекращении огня после 16 дней ожесточенных столкновений. Переговоры имеют решающее значение для стабилизации спорного приграничного региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Военные обеих стран встретились на пограничном КПП на южном конце их 817-километровой границы. Встреча, начавшаяся 24 декабря, продлится три дня и, как надеются представители Таиланда и Камбоджи, может проложить путь к новому прекращению огня.

Контр-адмирал Сурасант Конгсири, представитель Минобороны Таиланда, отметил, что в случае успеха переговоров секретариата 27 декабря состоится встреча министров обороны обеих стран.

Его коллега из Камбоджи, Мали Сочеата, добавила, что заседание проходит под руководством генералов с обеих сторон и началось в 16:30 по местному времени.

Эта встреча является важнейшим шагом с момента возобновления боевых действий, после нескольких неудачных попыток Малайзии, Китая и США заставить обе стороны сесть за стол переговоров.

Что предшествовало

Ранее, в октябре, Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня при посредничестве председателя АСЕАН Малайзии и президента США Дональда Трампа.

В обмен на это страны обязались разминировать и вывести войска с территорий, суверенитет над которыми оспаривается десятилетиями.

Однако с начала декабря обе стороны продолжали боевые действия:

Таиланд обвинял Камбоджу в обстрелах гражданских районов, Камбоджа - в использовании тайских истребителей для бомбардировок приграничных провинций.

Жертвами стали более 86 человек, сотни тысяч гражданских были вынуждены покинуть дома.

Сейчас переговоры имеют целью восстановить контролируемое перемирие и стабилизировать ситуацию на спорной границе, чтобы избежать дальнейшей эскалации и гуманитарной катастрофы в регионе.