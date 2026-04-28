Камалу Гарріс вже не зупинити? Підтримка демократки злетіла до рекордних відсотків

Згідно з результатами свіжого опитування Центру американських політичних досліджень та Harris Poll, політична вага Гарріс значно зросла за останні місяці. Ще у березні її підтримував 41% опитаних, а на початку року цей показник ледь сягав 39%. Зараз цифра сягнула позначки у 50%. Це робить її абсолютним фаворитом внутрішньопартійних змагань.

Популярність базується на кількох факторах: висока впізнаваність імені, досвід роботи у Білому домі, відсутність сильної конкуренції на початковому етапі на тлі невдач Дональда Трампа.

Хто наступає на п'яти: основні конкуренти

Попри домінування Гарріс, інші гравці також демонструють активність. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом наразі посідає другу сходинку з результатом у 22%.

Інші потенційні кандидати мають значно скромніші цифри: Джош Шапіро (губернатор Пенсильванії) - 9%, Александрія Окасіо-Кортес - 8%, Джей Бі Пріцкер (губернатор Іллінойсу) - 6%.

Альтернативні дослідження, наприклад, від YouGov, підтверджують лідерство Гарріс. Там вона має 24%, а Ньюсом - 12%. Опитування Echelon Insights також ставить її на перше місце, хоча з меншим відривом від каліфорнійського губернатора.

Чому цифри мають значення вже зараз

До виборів 2028 року ще далеко, проте донори та політичні стратеги аналізують ці дані вже сьогодні. Високий рейтинг допомагає залучати мільйонні інвестиції у передвиборчий фонд, а гроші люблять переможців.

Професор політології Колумбійського університету Роберт Й. Шапіро у коментарі для Newsweek пояснив ситуацію:

"Опитування показує, що Гарріс є надійним кандидатом. Ці результати, якщо вони збережуться, можуть допомогти Гарріс отримати внески на кампанію, і це стане ще одним свідченням сили Гарріс як кандидатки. Але, знову ж таки, інші потенційні кандидатки можуть отримувати дедалі більше схвалення серед виборців-демократів. Її перевагою наразі є впізнаваність імені".