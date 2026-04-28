Камалу Гарріс вже не зупинити? Підтримка демократки злетіла до рекордних відсотків

Камала Гарріс стрімко зміцнює позиції перед майбутніми президентськими перегонами у США. Колишня віцепрезидентка вже заручилася підтримкою половини виборців-демократів.
Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на аналітику видання Newsweek.
Згідно з результатами свіжого опитування Центру американських політичних досліджень та Harris Poll, політична вага Гарріс значно зросла за останні місяці. Ще у березні її підтримував 41% опитаних, а на початку року цей показник ледь сягав 39%. Зараз цифра сягнула позначки у 50%. Це робить її абсолютним фаворитом внутрішньопартійних змагань.
Популярність базується на кількох факторах: висока впізнаваність імені, досвід роботи у Білому домі, відсутність сильної конкуренції на початковому етапі на тлі невдач Дональда Трампа.
Попри домінування Гарріс, інші гравці також демонструють активність. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом наразі посідає другу сходинку з результатом у 22%.
Інші потенційні кандидати мають значно скромніші цифри: Джош Шапіро (губернатор Пенсильванії) - 9%, Александрія Окасіо-Кортес - 8%, Джей Бі Пріцкер (губернатор Іллінойсу) - 6%.
Альтернативні дослідження, наприклад, від YouGov, підтверджують лідерство Гарріс. Там вона має 24%, а Ньюсом - 12%. Опитування Echelon Insights також ставить її на перше місце, хоча з меншим відривом від каліфорнійського губернатора.
До виборів 2028 року ще далеко, проте донори та політичні стратеги аналізують ці дані вже сьогодні. Високий рейтинг допомагає залучати мільйонні інвестиції у передвиборчий фонд, а гроші люблять переможців.
Професор політології Колумбійського університету Роберт Й. Шапіро у коментарі для Newsweek пояснив ситуацію:
"Опитування показує, що Гарріс є надійним кандидатом. Ці результати, якщо вони збережуться, можуть допомогти Гарріс отримати внески на кампанію, і це стане ще одним свідченням сили Гарріс як кандидатки. Але, знову ж таки, інші потенційні кандидатки можуть отримувати дедалі більше схвалення серед виборців-демократів. Її перевагою наразі є впізнаваність імені".
А ось у теперішнього голови Білого дому рейтинг значно впав. Діяльність Трампа на посаді схвалюють 34% американців. Крім того, політику президента щодо врегулювання вартості життя позитивно оцінюють лише 22% респондентів (проти 25% у попередньому місяці).
Тим часом республіканці вже підшукали заміну Трампу у 2028 році. Схоже, що основна ставка буде робитись на очільнику Держдепу Марко Рубіо, адже він не викликає негативу серед виборців.
Сама Гарріс вже розмірковує над участю у виборах у 2028 році. Проте чіткої відповіді все ще не дала.