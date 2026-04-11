Друга спроба Камали Гарріс? Демократка відповіла, чи братиме участь у виборах 2028 року

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс розглядає можливість знову балотуватися на посаду президента у 2028 році. Вона вже почала обговорювати свої політичні плани з прихильниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж Reuters .

Камала Гарріс відвідала зустріч Національної мережі дій. Це впливова організація із захисту громадянських прав і її засновник, преподобний Ел Шарптон, поставив Гарріс пряме запитання про її президентські амбіції.

"Можливо, можливо. Я думаю про це, я думаю про це", - сказала Гарріс, реагуючи на підтримку натовпу.

Вона додала, що прийме фінальне рішення пізніше. Гарріс хоче переконатися, що зможе найкраще виконувати роботу президента "для американського народу".

Важка спадщина та нові обличчя партії

Reuters нагадує, що Гарріс має за плечима серйозний досвід: працювала сенаторкою та генеральною прокуроркою Каліфорнії. Проте її президентські кампанії були невдалими. У 2020 році вона вибула ще на етапі праймериз. У 2024 році - програла Дональду Трампу.

Тепер Демократична партія шукає новий шлях, а соцопитування показують втому людей від Трампа та попередніх політиків, акцентує агенція.

Цікаво, що на з'їзді в Нью-Йорку були присутні й інші потенційні кандидати:

Джош Шапіро — популярний губернатор Пенсильванії;

Піт Буттіджедж — колишній міністр транспорту;

Дж. Б. Пріцкер — губернатор штату Іллінойс.

Всі вони вважаються фаворитами майбутніх внутрішніх перегонів серед демократів. Кожен із них має свої сильні сторони та підтримку в ключових штатах.