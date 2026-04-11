ua en ru
Сб, 11 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Друга спроба Камали Гарріс? Демократка відповіла, чи братиме участь у виборах 2028 року

02:06 11.04.2026 Сб
2 хв
Гарріс пояснила, коли саме прийме відповідне рішення і що на нього вплине
aimg Пилип Бойко
Друга спроба Камали Гарріс? Демократка відповіла, чи братиме участь у виборах 2028 року Фото: ексвіцепрезидентка США Камала Гарріс (Getty Images)

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс розглядає можливість знову балотуватися на посаду президента у 2028 році. Вона вже почала обговорювати свої політичні плани з прихильниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж Reuters.

Камала Гарріс відвідала зустріч Національної мережі дій. Це впливова організація із захисту громадянських прав і її засновник, преподобний Ел Шарптон, поставив Гарріс пряме запитання про її президентські амбіції.

"Можливо, можливо. Я думаю про це, я думаю про це", - сказала Гарріс, реагуючи на підтримку натовпу.

Вона додала, що прийме фінальне рішення пізніше. Гарріс хоче переконатися, що зможе найкраще виконувати роботу президента "для американського народу".

Важка спадщина та нові обличчя партії

Reuters нагадує, що Гарріс має за плечима серйозний досвід: працювала сенаторкою та генеральною прокуроркою Каліфорнії. Проте її президентські кампанії були невдалими. У 2020 році вона вибула ще на етапі праймериз. У 2024 році - програла Дональду Трампу.

Тепер Демократична партія шукає новий шлях, а соцопитування показують втому людей від Трампа та попередніх політиків, акцентує агенція.

Цікаво, що на з'їзді в Нью-Йорку були присутні й інші потенційні кандидати:

  • Джош Шапіро — популярний губернатор Пенсильванії;
  • Піт Буттіджедж — колишній міністр транспорту;
  • Дж. Б. Пріцкер — губернатор штату Іллінойс.

Всі вони вважаються фаворитами майбутніх внутрішніх перегонів серед демократів. Кожен із них має свої сильні сторони та підтримку в ключових штатах.

Яка ситуація з політичним рейтингом Трампа

На передодні виборів до Конгресу США восени Трамп та республіканці стрімко втрачають політичні позиції. По Трампу сильно б'ють невдачі в Ірані та шалені витрати на війну. Демократи вимагають усунути Трампа від влади.

Водночас на тлі невдач Трампа консерватори вже підшукали йому заміну. Віцепрезидент США Джей Ді Венс став абсолютним фаворитом серед республіканців на посаду президента США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Камала Гарріс Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
Новини
