Камалу Харрис уже не остановить? Поддержка демократки взлетела до рекордных процентов

Согласно результатам свежего опроса Центра американских политических исследований и Harris Poll, политический вес Харрис значительно вырос за последние месяцы. Еще в марте ее поддерживал 41% опрошенных, а в начале года этот показатель едва достигал 39%. Сейчас цифра достигла отметки в 50%. Это делает ее абсолютным фаворитом внутрипартийных соревнований.

Популярность базируется на нескольких факторах: высокая узнаваемость имени, опыт работы в Белом доме, отсутствие сильной конкуренции на начальном этапе на фоне неудач Дональда Трампа.

Кто наступает на пятки: основные конкуренты

Несмотря на доминирование Харрис, другие игроки также демонстрируют активность. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пока занимает второе место с результатом в 22%.

Другие потенциальные кандидаты имеют значительно более скромные цифры: Джош Шапиро (губернатор Пенсильвании) - 9%, Александрия Окасио-Кортес - 8%, Джей Би Прицкер (губернатор Иллинойса) - 6%.

Альтернативные исследования, например, от YouGov, подтверждают лидерство

Харрис. Там она имеет 24%, а Ньюсом - 12%. Опрос Echelon Insights также ставит ее на первое место, хотя с меньшим отрывом от калифорнийского губернатора.

Почему цифры имеют значение уже сейчас

До выборов 2028 года еще далеко, однако доноры и политические стратеги анализируют эти данные уже сегодня. Высокий рейтинг помогает привлекать миллионные инвестиции в предвыборный фонд, а деньги любят победителей.

Профессор политологии Колумбийского университета Роберт Й. Шапиро в комментарии для Newsweek объяснил ситуацию:

"Опрос показывает, что Харрис является надежным кандидатом. Эти результаты, если они сохранятся, могут помочь Харрис получить взносы на кампанию, и это станет еще одним свидетельством силы Харрис как кандидата. Но, опять же, другие потенциальные кандидаты могут получать все большее одобрение среди

избирателей-демократов. Ее преимуществом сейчас является узнаваемость имени".