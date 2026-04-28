RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине

Камалу Харрис уже не остановить? Поддержка демократки взлетела до рекордных процентов

23:52 28.04.2026 Вт
3 мин
Похоже, что на выборах 2028 года в США Демократическая партия имеет надежного кандидата
aimg Филипп Бойко
Фото: лидер Демократов Каамала Харрис (Getty Images)

Камала Харрис стремительно укрепляет позиции перед предстоящей президентской гонкой в США. Бывшая вице-президент уже заручилась поддержкой половины избирателей-демократов.

Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на аналитику издания Newsweek.

Согласно результатам свежего опроса Центра американских политических исследований и Harris Poll, политический вес Харрис значительно вырос за последние месяцы. Еще в марте ее поддерживал 41% опрошенных, а в начале года этот показатель едва достигал 39%. Сейчас цифра достигла отметки в 50%. Это делает ее абсолютным фаворитом внутрипартийных соревнований.

Популярность базируется на нескольких факторах: высокая узнаваемость имени, опыт работы в Белом доме, отсутствие сильной конкуренции на начальном этапе на фоне неудач Дональда Трампа.

Кто наступает на пятки: основные конкуренты

Несмотря на доминирование Харрис, другие игроки также демонстрируют активность. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пока занимает второе место с результатом в 22%.

Другие потенциальные кандидаты имеют значительно более скромные цифры: Джош Шапиро (губернатор Пенсильвании) - 9%, Александрия Окасио-Кортес - 8%, Джей Би Прицкер (губернатор Иллинойса) - 6%.

Альтернативные исследования, например, от YouGov, подтверждают лидерство
Харрис. Там она имеет 24%, а Ньюсом - 12%. Опрос Echelon Insights также ставит ее на первое место, хотя с меньшим отрывом от калифорнийского губернатора.

Почему цифры имеют значение уже сейчас

До выборов 2028 года еще далеко, однако доноры и политические стратеги анализируют эти данные уже сегодня. Высокий рейтинг помогает привлекать миллионные инвестиции в предвыборный фонд, а деньги любят победителей.

Профессор политологии Колумбийского университета Роберт Й. Шапиро в комментарии для Newsweek объяснил ситуацию:

"Опрос показывает, что Харрис является надежным кандидатом. Эти результаты, если они сохранятся, могут помочь Харрис получить взносы на кампанию, и это станет еще одним свидетельством силы Харрис как кандидата. Но, опять же, другие потенциальные кандидаты могут получать все большее одобрение среди
избирателей-демократов. Ее преимуществом сейчас является узнаваемость имени".

Что с рейтингом Трампа и Рубио

А вот у нынешнего главы Белого дома рейтинг значительно упал. Деятельность Трампа на посту одобряют 34% американцев. Кроме того, политику президента по урегулированию стоимости жизни положительно оценивают лишь 22% респондентов (против 25% в предыдущем месяце).

Между тем республиканцы уже подыскали замену Трампу в 2028 году. Похоже, что основная ставка будет делаться на главу Госдепа Марко Рубио, ведь он не вызывает негатива среди избирателей.

Сама Харрис уже размышляет над участием в выборах в 2028 году. Однако четкого ответа все еще не дала.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
