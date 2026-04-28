Вже друга голова дипмісії США в Україні йде з посади через Трампа, - FT
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс покине свою посаду найближчими тижнями через розбіжності з американським лідером Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Неназвані джерела розповіли виданню, що Девіс розчарувалася у своїй ролі через незгоду з Трампом, який вирішив скоротити підтримку України.
За даними FT, вона вже повідомила Держдепартамент про свій відхід. Також Девіс планує повністю завершити свою тридцятирічну дипломатичну кар'єру.
Як пишуть журналісти, Девіс, яка також є послом США на Кіпрі, була заскочена зненацька рішенням Трампа висунути бізнесмена з Аризони і донора-республіканця Джона Бреслоу на посаду наступного посла на Кіпрі. Заздалегідь її про це не попереджали.
У свою чергу у Держдепі заявили, що Девіс "приступила до обов'язків тимчасової повіреної у справах у посольстві США у Києві 5 травня 2025 року і залишається на цій посаді".
Що говорять про Девіс у США
Тимчасова повірена у справах США в Україні має авторитет серед колег. Колишній посол США у Польщі Деніел Фрід назвав Девіс зразковим дипломатом та держслужбовцем.
"Вона справжній експерт, і адміністрації - усвідомлюють вони це чи ні - потрібні такі люди", - сказав він.
У свою чергу сенатор Джин Шахін, провідний демократ у комітеті Сенату з міжнародних відносин, високо оцінила "стабільне та ефективне керівництво" Девіса та її "унікальну здатність керувати кризовою місією".
"Такі важливі пости, як Київ, не можуть і не повинні керуватися з Вашингтона або тимчасовими заходами. Крайне важливо як для США, так і для України мати посла, затвердженого Сенатом", - зазначила вона.
Відставка Брінк
Варто зауважити, що до призначення Девіс послом США в Україні була Бріджит Брінк.
Вона пішла у відставку, оскільки Трамп чинив тиск на Україну та пом'якшив тиск на РФ.
Останньою краплею для Брінк стала словесна суперечка між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, яка сталася у лютому 2025 року у Білому домі.