Головна » Новини » У світі

Камалу Гарріс вже не зупинити? Підтримка демократки злетіла до рекордних відсотків

23:52 28.04.2026 Вт
3 хв
Схоже, що на виборах 2028 року у США Демократична партія має надійного кандидата
aimg Пилип Бойко
Камалу Гарріс вже не зупинити? Підтримка демократки злетіла до рекордних відсотків Фото: лідерка Демократів Каамала Гарріс (Getty Images)

Камала Гарріс стрімко зміцнює позиції перед майбутніми президентськими перегонами у США. Колишня віцепрезидентка вже заручилася підтримкою половини виборців-демократів.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на аналітику видання Newsweek.

Читайте також: Вже друга голова дипмісії США в Україні йде з посади через Трампа, - FT

Згідно з результатами свіжого опитування Центру американських політичних досліджень та Harris Poll, політична вага Гарріс значно зросла за останні місяці. Ще у березні її підтримував 41% опитаних, а на початку року цей показник ледь сягав 39%. Зараз цифра сягнула позначки у 50%. Це робить її абсолютним фаворитом внутрішньопартійних змагань.

Популярність базується на кількох факторах: висока впізнаваність імені, досвід роботи у Білому домі, відсутність сильної конкуренції на початковому етапі на тлі невдач Дональда Трампа.

Хто наступає на п'яти: основні конкуренти

Попри домінування Гарріс, інші гравці також демонструють активність. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом наразі посідає другу сходинку з результатом у 22%.

Інші потенційні кандидати мають значно скромніші цифри: Джош Шапіро (губернатор Пенсильванії) - 9%, Александрія Окасіо-Кортес - 8%, Джей Бі Пріцкер (губернатор Іллінойсу) - 6%.

Альтернативні дослідження, наприклад, від YouGov, підтверджують лідерство Гарріс. Там вона має 24%, а Ньюсом - 12%. Опитування Echelon Insights також ставить її на перше місце, хоча з меншим відривом від каліфорнійського губернатора.

Чому цифри мають значення вже зараз

До виборів 2028 року ще далеко, проте донори та політичні стратеги аналізують ці дані вже сьогодні. Високий рейтинг допомагає залучати мільйонні інвестиції у передвиборчий фонд, а гроші люблять переможців.

Професор політології Колумбійського університету Роберт Й. Шапіро у коментарі для Newsweek пояснив ситуацію:

"Опитування показує, що Гарріс є надійним кандидатом. Ці результати, якщо вони збережуться, можуть допомогти Гарріс отримати внески на кампанію, і це стане ще одним свідченням сили Гарріс як кандидатки. Але, знову ж таки, інші потенційні кандидатки можуть отримувати дедалі більше схвалення серед виборців-демократів. Її перевагою наразі є впізнаваність імені".

Що з рейтингом Трампа та Рубіо

А ось у теперішнього голови Білого дому рейтинг значно впав. Діяльність Трампа на посаді схвалюють 34% американців. Крім того, політику президента щодо врегулювання вартості життя позитивно оцінюють лише 22% респондентів (проти 25% у попередньому місяці).

Тим часом республіканці вже підшукали заміну Трампу у 2028 році. Схоже, що основна ставка буде робитись на очільнику Держдепу Марко Рубіо, адже він не викликає негативу серед виборців.

Сама Гарріс вже розмірковує над участю у виборах у 2028 році. Проте чіткої відповіді все ще не дала.

