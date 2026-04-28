ua en ru
Вт, 28 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Камалу Харрис уже не остановить? Поддержка демократки взлетела до рекордных процентов

23:52 28.04.2026 Вт
3 мин
Похоже, что на выборах 2028 года в США Демократическая партия имеет надежного кандидата
aimg Филипп Бойко
Камалу Харрис уже не остановить? Поддержка демократки взлетела до рекордных процентов Фото: лидер Демократов Каамала Харрис (Getty Images)

Камала Харрис стремительно укрепляет позиции перед предстоящей президентской гонкой в США. Бывшая вице-президент уже заручилась поддержкой половины избирателей-демократов.

Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на аналитику издания Newsweek.

Читайте также: Уже вторая глава дипмиссии США в Украине уходит с должности из-за Трампа, - FT

Согласно результатам свежего опроса Центра американских политических исследований и Harris Poll, политический вес Харрис значительно вырос за последние месяцы. Еще в марте ее поддерживал 41% опрошенных, а в начале года этот показатель едва достигал 39%. Сейчас цифра достигла отметки в 50%. Это делает ее абсолютным фаворитом внутрипартийных соревнований.

Популярность базируется на нескольких факторах: высокая узнаваемость имени, опыт работы в Белом доме, отсутствие сильной конкуренции на начальном этапе на фоне неудач Дональда Трампа.

Кто наступает на пятки: основные конкуренты

Несмотря на доминирование Харрис, другие игроки также демонстрируют активность. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пока занимает второе место с результатом в 22%.

Другие потенциальные кандидаты имеют значительно более скромные цифры: Джош Шапиро (губернатор Пенсильвании) - 9%, Александрия Окасио-Кортес - 8%, Джей Би Прицкер (губернатор Иллинойса) - 6%.

Альтернативные исследования, например, от YouGov, подтверждают лидерство
Харрис. Там она имеет 24%, а Ньюсом - 12%. Опрос Echelon Insights также ставит ее на первое место, хотя с меньшим отрывом от калифорнийского губернатора.

Почему цифры имеют значение уже сейчас

До выборов 2028 года еще далеко, однако доноры и политические стратеги анализируют эти данные уже сегодня. Высокий рейтинг помогает привлекать миллионные инвестиции в предвыборный фонд, а деньги любят победителей.

Профессор политологии Колумбийского университета Роберт Й. Шапиро в комментарии для Newsweek объяснил ситуацию:

"Опрос показывает, что Харрис является надежным кандидатом. Эти результаты, если они сохранятся, могут помочь Харрис получить взносы на кампанию, и это станет еще одним свидетельством силы Харрис как кандидата. Но, опять же, другие потенциальные кандидаты могут получать все большее одобрение среди
избирателей-демократов. Ее преимуществом сейчас является узнаваемость имени".

Что с рейтингом Трампа и Рубио

А вот у нынешнего главы Белого дома рейтинг значительно упал. Деятельность Трампа на посту одобряют 34% американцев. Кроме того, политику президента по урегулированию стоимости жизни положительно оценивают лишь 22% респондентов (против 25% в предыдущем месяце).

Между тем республиканцы уже подыскали замену Трампу в 2028 году. Похоже, что основная ставка будет делаться на главу Госдепа Марко Рубио, ведь он не вызывает негатива среди избирателей.

Сама Харрис уже размышляет над участием в выборах в 2028 году. Однако четкого ответа все еще не дала.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО