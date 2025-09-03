UA

Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Калуші після нічного обстрілу погіршилася якість повітря

Фото: у Калуші після нічного обстрілу погіршилася якість повітря (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

У Калуші Івано-Франківської області у середу, 3 вересня, зафіксовано погіршення стану атмосферного повітря після нічного обстрілу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Калуша Андрія Найди.

"Після нічного обстрілу в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі", - повідомив мер.

Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України рекомендує дотримуватися наступних правил безпеки:

  • зачиняти вікна та двері у приміщеннях;
  • обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;
  • пити достатню кількість води;
  • використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);
  • проводити часте вологе прибирання;
  • після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);
  • промивати ніс сольовим розчином;
  • уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.

Як наголошують фахівці, дотримання цих простих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм.

 

Обстріл України 3 вересня

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, використавши 502 дрони та 24 ракети. Сили ППО знищили або подавили 451 повітряну ціль.

Вибухи лунали в Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Зокрема, у Хмельницькому через атаку пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.

У Калуші Івано-Франківської області після нічного обстрілу погіршився стан повітря, тому батьків закликали не вести дітей до шкіл та садочків.

Детальніше про наслідки комбінованої атаки РФ на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

