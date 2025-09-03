Хмельницький після атаки РФ: руйнування, проблеми зі світлом і транспортом
Внаслідок російської атаки на Хмельницькій в ніч на 3 вересня пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Хмельницького Олександра Симчишина.
"Чергова терористична атака на нашу громаду. Результативно працювали сили ППО, є збиття", - розповів мер.
За його словами, станом на 07:45 інформації про загиблих чи постраждалих немає. Водночас зафіксовано значні пошкодження в місті та громаді.
Зокрема, вибито та пошкоджено понад 50 вікон у навчальному закладі, через що сьогодні він працюватиме у дистанційному форматі.
Також пошкоджено понад 100 вікон у житлових будинках, зафіксовані руйнування на території комунального підприємства, знищені або пошкоджені приватні гаражі та автомобілі.
Пошкоджено також частину комунальної інфраструктури та нежитлових приміщень.
У одному з сіл громади виникли проблеми з електропостачанням - енергетики планують відновити напругу протягом трьох годин.
Громадський транспорт поступово виходить на маршрути, але через пошкодження в місті очікуються затримки та порушення графіків руху.
Атака на Україну 3 вересня
У ніч проти середи, росіяни здійснили чергову комбіновану атаку проти України, використовуючи крилаті ракети з літаків стратегічної авіації, "Калібри" та ударні безпілотники.
Під ворожим ударом перебували Луцьк, Хмельницький, Кіровоградська область та західні регіони. Також вибухи чули у Києві та області.
У Калуші Івано-Франківської області після обстрілу РФ батьків просять залишити дітей вдома.
