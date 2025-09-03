В Калуше после ночного обстрела ухудшилось качество воздуха

Обстрел Украины 3 сентября

Напомним, в ночь на 3 сентября россияне совершили очередную комбинированную атаку на Украину, использовав 502 дрона и 24 ракеты. Силы ПВО уничтожили или подавили 451 воздушную цель.

Взрывы раздавались в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

В частности, в Хмельницком из-за атаки повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.

В Калуше Ивано-Франковской области после ночного обстрела ухудшилось состояние воздуха, поэтому родителей призвали не вести детей в школы и садики.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки РФ на Украину - читайте в материале РБК-Украина.