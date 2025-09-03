RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Калуше после ночного обстрела ухудшилось качество воздуха

Фото: в Калуше после ночного обстрела ухудшилось качество воздуха (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

В Калуше Ивано-Франковской области в среду, 3 сентября, зафиксировано ухудшение состояния атмосферного воздуха после ночного обстрела России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского головы Калуша Андрея Найды.

"После ночного обстрела в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе", - сообщил мэр.

Калушский районный отдел областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины рекомендует придерживаться следующих правил безопасности:

  • закрывать окна и двери в помещениях;
  • ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
  • пить достаточное количество воды;
  • использовать очиститель воздуха (включить на максимальный режим, если есть);
  • проводить частую влажную уборку;
  • после пребывания на улице мыть открытые участки кожи (руки и лицо);
  • промывать нос солевым раствором;
  • избегать курения, которое дополнительно ухудшает состояние дыхательных путей.

Как отмечают специалисты, соблюдение этих простых правил поможет снизить негативное влияние загрязненного воздуха на организм.

 

 

Обстрел Украины 3 сентября

Напомним, в ночь на 3 сентября россияне совершили очередную комбинированную атаку на Украину, использовав 502 дрона и 24 ракеты. Силы ПВО уничтожили или подавили 451 воздушную цель.

Взрывы раздавались в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

В частности, в Хмельницком из-за атаки повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.

В Калуше Ивано-Франковской области после ночного обстрела ухудшилось состояние воздуха, поэтому родителей призвали не вести детей в школы и садики.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки РФ на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская областьВойна в Украине