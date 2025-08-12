Каллас про зустріч на Алясці: Путін хоче фото з Трампом і відтермінувати санкції

За її словами, США мають важелі впливу на Путіна, водночас ці важелі потрібно використовувати мудро.

"Це видно з того, що Путін зараз сідає за стіл переговорів, але зрозуміло, чого хоче Путін. Він хоче можливості сфотографуватися з президентом Трампом, найвпливовішою людиною на землі, а потім він хоче відтермінування загрози санкцій, щоб вдати, що веде переговори, щоб загрози більше не було", - зазначила Каллас.

Вона наголосила, що результатом зустрічі на Алясці має бути безумовне припинення вогню, щоб могли розпочатися справжні переговори між Україною та Росією.

Каллас також вважає, що Путін не налаштований серйозно на переговори, інакше на зустрічі також був би президент України.

"Президент Зеленський має бути частиною зустрічі. Зрозуміло, що Путін не хоче, щоб він там був. А чому? Тому що він не серйозно налаштований на будь-які мирні переговори. Якби він був серйозним, він би хотів поговорити з Зеленським безпосередньо, бо війна йде в Україні, між Росією та Україною. Тож, щоб мати якісь результати чи реальні переговори, потрібно вести переговори з тими, кого це стосується, а саме з Україною, з президентом Зеленським", - зазначила вона.

Головний дипломат ЄС наголосила, що захід має "тиснути на агресора, щоб він пішов на поступки, яких він досі не зробив і весь тиск має бути спрямований на агресора, а не на жертву".