Каллас про реакцію ЄС на візит Вучича на парад Путіна: "Є багато питань"

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки розкритикувала візит сербського президента до столиці РФ на військовий парад попри минулі рекомендації блоку утриматися від такої поїздки.

Відповідаючі на запитання у ході прес-конференції разом із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським про те, чи може візит Вучича до столиці країни-агресора РФ вплинути на процес членства Сербії в ЄС, Каллас сказала, що держави-члени Євросоюзу не сприйматимуть легковажно такі дії, і вони не залишаться для Брюсселя непоміченими.

"З одного боку, це позитивно, що сербська армія не бере участі в параді. Це було б ще більш проблематично. Однак поїхати туди разом з (російським диктатором Володимиром) Путіним, хоча він бере участь у справжній війні - найбільшій війні в Європі після Другої світової війни - залишається проблемою, яка торкається совісті кожного", - зауважила Каллас.

Говорячи про реакцію Євросоюзу на крок Вучича вона сказала, що "є багато питань, які потрібно поставити, коли ми обговорюємо наступні кроки".

"Хто ваші союзники? На чиєму боці ви насправді?" - задалася питанням Каллас.