Вучич застряг на шляху до Путіна в Москву: ЗМІ дізналися причину
Президент Сербії Александар Вучич не зміг без пригод дістатися до Москви на парад до "Дня перемоги". Його літак застряг у Баку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tanjug і ТАСС.
За інформацією сербського видання, літак Вучича перебуває в Баку і не може вилетіти до Москви, оскільки йому не дали відповідного дозволу.
Tanjug пише, що дозвіл на політ до Москви не можуть дати через бойові дії.
При цьому в попередні дні роботу російських аеропортів неодноразово обмежували через те, що в небі РФ фіксували невідомі дрони.
Станом на 15:40 у сербських ЗМІ з'явилася інформація, що літак Вучича все ж вилетів із Баку. Офіційно її не підтверджували.
Водночас ТАСС із посиланням на посольство Сербії в РФ стверджує, що візит Вучича до Москви залишається в силі.
Візит Вучича до Путіна
Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич вирішив поїхати на парад до "Дня перемоги" в Москву. Він прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна.
На цьому тлі глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас наголосила, що блок не буде "розглядати легковажно" візити європейських лідерів до Росії, яка продовжує війну проти України.
Незважаючи на це, Вучич не передумав і все одно вирішив їхати до Москви, оскільки він "дав слово Путіну".
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