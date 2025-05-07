Вучич застряг на шляху до Путіна в Москву: ЗМІ дізналися причину

Президент Сербії Александар Вучич не зміг без пригод дістатися до Москви на парад до "Дня перемоги". Його літак застряг у Баку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tanjug і ТАСС .

За інформацією сербського видання, літак Вучича перебуває в Баку і не може вилетіти до Москви, оскільки йому не дали відповідного дозволу.

Tanjug пише, що дозвіл на політ до Москви не можуть дати через бойові дії.

При цьому в попередні дні роботу російських аеропортів неодноразово обмежували через те, що в небі РФ фіксували невідомі дрони.

Станом на 15:40 у сербських ЗМІ з'явилася інформація, що літак Вучича все ж вилетів із Баку. Офіційно її не підтверджували.

Водночас ТАСС із посиланням на посольство Сербії в РФ стверджує, що візит Вучича до Москви залишається в силі.