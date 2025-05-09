Каллас о реакции ЕС на визит Вучича на парад Путина: "Есть много вопросов"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности раскритиковала визит сербского президента в столицу РФ на военный парад, несмотря на прошлые рекомендации блока воздержаться от такой поездки.

Отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским о том, может ли визит Вучича в столицу страны-агрессора РФ повлиять на процесс членства Сербии в ЕС, Каллас сказала, что государства-члены Евросоюза не будут воспринимать легкомысленно такие действия, и они не останутся для Брюсселя незамеченными.

"С одной стороны, это положительно, что сербская армия не участвует в параде. Это было бы еще более проблематично. Однако поехать туда вместе с (российским диктатором Владимиром) Путиным, хотя он участвует в настоящей войне - крупнейшей войне в Европе после Второй мировой войны - остается проблемой, которая касается совести каждого", - отметила Каллас.

Говоря о реакции Евросоюза на шаг Вучича она сказала, что "есть много вопросов, которые нужно поставить, когда мы обсуждаем следующие шаги".

"Кто ваши союзники? На чьей стороне вы на самом деле?" - задалась вопросом Каллас.