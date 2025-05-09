Каллас о реакции ЕС на визит Вучича на парад Путина: "Есть много вопросов"

Поездка президента Сербии Александра Вучича в Москву для участия в параде 9 мая не остается незамеченной для стран-членов Европейского союза.
Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, передает РБК-Украина со ссылкой на A2 CN.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности раскритиковала визит сербского президента в столицу РФ на военный парад, несмотря на прошлые рекомендации блока воздержаться от такой поездки.
Отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским о том, может ли визит Вучича в столицу страны-агрессора РФ повлиять на процесс членства Сербии в ЕС, Каллас сказала, что государства-члены Евросоюза не будут воспринимать легкомысленно такие действия, и они не останутся для Брюсселя незамеченными.
"С одной стороны, это положительно, что сербская армия не участвует в параде. Это было бы еще более проблематично. Однако поехать туда вместе с (российским диктатором Владимиром) Путиным, хотя он участвует в настоящей войне - крупнейшей войне в Европе после Второй мировой войны - остается проблемой, которая касается совести каждого", - отметила Каллас.
Говоря о реакции Евросоюза на шаг Вучича она сказала, что "есть много вопросов, которые нужно поставить, когда мы обсуждаем следующие шаги".
"Кто ваши союзники? На чьей стороне вы на самом деле?" - задалась вопросом Каллас.
Как сообщалось ранее, президент Сербии Александар Вучич принял приглашение российского диктатора Путина и решил поехать на парад ко "Дню победы" в Москву.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед тем обращала внимание, что Евросоюз не будет "рассматривать легкомысленно" визиты европейских лидеров в РФ.
Несмотря на это Вучич не передумал и все равно решил отправиться в Москву, поскольку он "дал слово Путину". При этом добраться до столицы страны-агрессора на "Парад победы" Вучичу было не легко - путешествие обошлось не без приключений. Так, самолет сербского президента на некоторое время застрял в Баку.
Вчера Вучич на Красной площади в Москве в видеообращении заверил, что Сербия "останется на европейском пути".
Напомним также, что Сербия еще в марте 2012 года официально получила статус кандидата в члены Евросоюза.
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