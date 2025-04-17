Вучич проігнорував ЄС і поїде до Путіна на 9 травня

Президент Сербії Александар Вучич не передумав щодо планів відвідати Москву наступного місяця. Російський диктатор Володимир Путін запросив його на парад 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вучича, якого цитує The Associated Press.

Вучич заявив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі у Москві. Він також наголосив, що Сербія вперше бере участь у "спільній" організації параду.

"Найближчим часом на нас чинитиметься тиск щодо заходу в Москві, про свою участь в якому ми оголосили", - сказав він.

Президент Сербії зазначав, що поїде до Москви з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Лідер боснійських сербів Мілорад Додік заявив, що він також буде присутній на параді.