Вучич проігнорував ЄС і поїде до Путіна на 9 травня
Президент Сербії Александар Вучич не передумав щодо планів відвідати Москву наступного місяця. Російський диктатор Володимир Путін запросив його на парад 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вучича, якого цитує The Associated Press.
Вучич заявив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі у Москві. Він також наголосив, що Сербія вперше бере участь у "спільній" організації параду.
"Найближчим часом на нас чинитиметься тиск щодо заходу в Москві, про свою участь в якому ми оголосили", - сказав він.
Президент Сербії зазначав, що поїде до Москви з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Лідер боснійських сербів Мілорад Додік заявив, що він також буде присутній на параді.
Раніше європейські чиновники попередили президента Сербії Александра Вучича, що його візит до Москви порушуватиме критерії членства в ЄС і може підірвати амбіції країни на вступ. Крім того, візит фактично означав би демонстрацію підтримки Путіна та війни Росії проти України.
Каллас закликала не їхати до Москви
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас попередила, що будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня в Москві не буде сприйнята європейською стороною легковажно.
Вона підкреслила, що Європейський Союз не хоче бачити потенційних членів у Москві на параді Путіна.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що поїде до Москви, попри попередження Каллас. Більше того, Фіцо обурився, що нібито ніхто "не може вказувати йому, куди він повинен або не повинен їхати".
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