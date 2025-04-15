ua en ru
Вт, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Путін кличе лідерів країн на парад 9 травня: ЄС попереджає про наслідки

Вівторок 15 квітня 2025 03:11
UA EN RU
Путін кличе лідерів країн на парад 9 травня: ЄС попереджає про наслідки Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Уряд російського диктатора Володимира Путіна запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також країні ЄС Словаччині та Сербії відвідати 9 травня парад в Москві. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас застерегла європейських лідерів від участі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Що також обговорювалося дуже чітко, і про це говорили різні країни-члени, так це те, що будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня в Москві не буде сприйнята європейською стороною легковажно, враховуючи, що Росія дійсно веде повномасштабну війну в Європі", - сказала Каллас.

Вона додала, що ЄС не хоче бачити жодного потенційного члена блоку, який би приєднався до урочистостей Путіна в Москві.

Противага путінському параду

Україна просить посадовців ЄС приїхати 9 травня до Києва. Візит європейських лідерів має стати демонстрацією дипломатичної сили проти щорічного військового "параду перемоги" Путіна в Москві. Цього ж дня президент Володимир Зеленський хоче прийняти лідерів так званої "коаліції рішучих".

Європейський Cоюз дав вказівку країнам-кандидатам не брати участі в урочистостях у Москві, що присвячені святкуванню 9 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Парад у Москві
NEWS
Не починайте війну, сподіваючись на ракети: Трамп відповів Зеленському щодо Patriot
Не починайте війну, сподіваючись на ракети: Трамп відповів Зеленському щодо Patriot
DAILY
Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ