Вучич у Москві запевнив, що Сербія "залишиться на європейському шляху"

Президент Сербії Александар Вучич дістався столиці РФ Москви, куди вирушив на запрошення російського диктатора Володимира Путіна на парад 9 травня, та записав відеозвернення на Червоній площі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ .

У своїй промові сербський президент прокоментував заклик європейського блоку до лідерів країн ЄС утриматися від візиту до країни-агресора до РФ, яка продовжує загарбницьку війну проти України.

Вучич у цьому контексті у розмові з представниками сербського телебачення заявив, що не переймається тим що "хтось інший у світі подумає чи скаже" стосовно його візиту до Москви.

Також президент Сербії розповів, що його не лякає можливе "покарання" з боку ЄС через ігнорування відповідного заклику.

"Мене обрав сербський народ, мене обрали громадяни Сербії. Мене не обирають ані в Ризі, ані в Таллінні, ані у Вільнюсі, ані деінде", - цитує слова Вучича російське пропагандистське агентство ТАСС.

Також він висловив упевненість, говорячи про Євросоюз, що Сербія "залишиться на європейському шляху".

Візит Вучича у Москву на запрошення Путіна

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич вирішив поїхати на парад до "Дня перемоги" в Москву. Він прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

На цьому тлі глава дипломатії Європейського союзу Кая Каллас наголосила, що блок не буде "розглядати легковажно" візити європейських лідерів до РФ.

Попри це Вучич не передумав та все одно вирішив відправитися до Москви, оскільки він "дав слово Путіну".

За даними ЗМІ, дістатися столиці країни-агресора на "Парад перемоги" Вучичу було не легко - подорож обійшлася не без пригод. Так, літак сербського президента на певний час застряг у Баку.

Додамо, сербська преса також писала, що одразу приземлитися в Москві Вучич також не зміг, позаяк раніше у місцевих аеропортах було оголошено "план Килим" начебто через дронову небезпеку.