Каллас попередила про пастку РФ на тлі заяв Кремля про архітектуру безпеки Європи
Росія намагається нав'язати Європі дискусію про власну безпеку, щоб відвернути увагу від агресії проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила перед зустріччю лідерів ЄС у Дубліні 13 листопада.
За її словами, Москва прагне змістити акцент майбутніх переговорів із війни проти України на питання європейської безпеки, представляючи Росію стороною, яка нібито потребує додаткових гарантій.
"Зосередження уваги на вимогах Росії щодо архітектури безпеки Європи ризикує відвернути увагу від припинення вогню та потрапити в пастку Москви. Поки Росія дотримується своїх максимальних вимог, ми повинні дотримуватися своїх власних", - зазначила Каллас.
Вона закликала партнерів не втрачати з поля зору головну причину війни та не дозволяти кремлю змінювати порядок денний переговорів.
"У нас один агресор і одна жертва, і агресору нема про що турбуватися за свою безпеку", - наголосила глава європейської дипломатії.
Каллас підкреслила, що європейці повинні бути присутніми на переговорах, "не лише для того, щоб просто бути присутніми, а й щоб впливати на результат".
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія знову починає вимагати від НАТО, щоб Альянс вивів свої війська на позиції, які він обіймав у 1997 році. Все це відбувається в рамках вимог щодо перегляду всієї європейської безпеки.
Видання Bild також повідомляло про те, що Росія для завершення війни в Україні вимагає виходу Фінляндії з НАТО і відмова альянсу від розміщення баз у країнах Балтії. Проте речник Кремля Дмитро Пєсков спростував публікацію і почав стверджувати, що такі умови не висувалися.
Хоча раніше він публічно дав зрозуміти, що Росія хоче, щоб НАТО документально закріпило позицію про нерозширення Альянсу на Схід.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що формування майбутньої архітектури безпеки Європи безпосередньо залежить від того, коли та як закінчиться війна Росії проти України. Він наголосив, що Україна вже є оборонною лінією континенту.