ua en ru
Сб, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Каллас попередила про пастку РФ на тлі заяв Кремля про архітектуру безпеки Європи

09:32 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Каллас попередила про пастку РФ на тлі заяв Кремля про архітектуру безпеки Європи Фото: високий представник ЄС Кая Каллас (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Росія намагається нав'язати Європі дискусію про власну безпеку, щоб відвернути увагу від агресії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила перед зустріччю лідерів ЄС у Дубліні 13 листопада.

За її словами, Москва прагне змістити акцент майбутніх переговорів із війни проти України на питання європейської безпеки, представляючи Росію стороною, яка нібито потребує додаткових гарантій.

"Зосередження уваги на вимогах Росії щодо архітектури безпеки Європи ризикує відвернути увагу від припинення вогню та потрапити в пастку Москви. Поки Росія дотримується своїх максимальних вимог, ми повинні дотримуватися своїх власних", - зазначила Каллас.

Вона закликала партнерів не втрачати з поля зору головну причину війни та не дозволяти кремлю змінювати порядок денний переговорів.

"У нас один агресор і одна жертва, і агресору нема про що турбуватися за свою безпеку", - наголосила глава європейської дипломатії.

Каллас підкреслила, що європейці повинні бути присутніми на переговорах, "не лише для того, щоб просто бути присутніми, а й щоб впливати на результат".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія знову починає вимагати від НАТО, щоб Альянс вивів свої війська на позиції, які він обіймав у 1997 році. Все це відбувається в рамках вимог щодо перегляду всієї європейської безпеки.

Видання Bild також повідомляло про те, що Росія для завершення війни в Україні вимагає виходу Фінляндії з НАТО і відмова альянсу від розміщення баз у країнах Балтії. Проте речник Кремля Дмитро Пєсков спростував публікацію і почав стверджувати, що такі умови не висувалися.

Хоча раніше він публічно дав зрозуміти, що Росія хоче, щоб НАТО документально закріпило позицію про нерозширення Альянсу на Схід.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що формування майбутньої архітектури безпеки Європи безпосередньо залежить від того, коли та як закінчиться війна Росії проти України. Він наголосив, що Україна вже є оборонною лінією континенту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Російська Федерація Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Росія атакувала Україну 96 дронами: скільки цілей збила ППО
Росія атакувала Україну 96 дронами: скільки цілей збила ППО
Аналітика
Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS