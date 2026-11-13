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Зеленський розкрив, на чому будуватиметься архітектура безпеки Європи

02:23 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Зеленський розкрив, на чому будуватиметься архітектура безпеки Європи Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президент Володимир Зеленський заявив, що формування майбутньої архітектури безпеки Європи безпосередньо залежить від того, коли та як закінчиться війна Росії проти України. Він наголосив, що Україна вже є оборонною лінією континенту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав під час спілкування з пресою після зустрічі з командою Трампа у Дубліні.

Під час спілкування з журналістами Зеленський запитав, чи може він щось розповісти про формування європейської архітектури безпеки, і чи хоче диктатор РФ Володимир Путін брати участь у цьому процесі.

Український лідер відповів, що не знає, але наголосив, що все залежить від того, як буде закінчено війну і що буде після неї.

"На мій погляд, багато залежить від того, коли і як закінчиться війна в Україні. І це вплине на всі подальші кроки. Всі ці кроки будуть зроблені після закінчення війни, після надання гарантій безпеки Україні", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що гарантії безпеки для України – це вже частина гарантій безпеки Європи, оскільки "Україна вже є оборонною лінією Європи".

"Україна вже має можливості, серйозні для Європи. Ми є частиною Європи, і вже є частиною архітектури безпеки", - пояснив президент.

Також Зеленський зазначив, що якщо Україна буде в НАТО, то це буде одна архітектура безпеки, оскільки в альянсі з'явиться "нова сильна країна з сильною армією".

"До речі, у Європі всі цьому раді. Ми сьогодні про це говорили. Усі дуже раді перспективі нашого вступу до НАТО", - сказав український лідер.

Він додав, що якщо Україна не буде в НАТО, тоді це інша архітектура безпеки.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що 10 та 11 листопада між Україною, США та Росією першими з лютого відновилися тристоронні мирні переговори. Вже наступного дня, 12 числа, спецпредставники Трампа зустрілися в Москві з диктатором РФ Володимиром Путіним, а потім прилетіли до Дубліна на зустріч із Володимиром Зеленським.

За підсумками всіх переговорів український президент назвав три головні результати – очікується найбільший обмін військовополоненими, залучення європейців до переговорів та підготовка наступних багатосторонніх зустрічей.

До речі, спецпредставник Трампа Джаред Кушнер публічно та чітко сказав, що Путін таки погодився допустити Європу до переговорів щодо завершення війни в Україні.

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Володимир Зеленський Війна в Україні Гарантії безпеки
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