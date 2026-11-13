Bild написав, що РФ вимагає виходу Фінляндії з НАТО. У Кремлі відреагували

Росія для завершення війни в Україні вимагає виходу Фінляндії з НАТО та відмови від розміщення баз Альянсу в країнах Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Інформація Bild

За інформацією видання, жорсткі умови щодо "нового європейського порядку безпеки" висунули російські представники під час неофіційних переговорів про припинення війни в Україні. Їх також представили європейцям під час переговорів в Абу-Дабі.

Як зазначає Bild, Москва пропонує зберегти за собою окуповані території України та отримати весь Донбас, зокрема підконтрольні Києву частини Донецької та Луганської областей.

Крім того, російський план передбачає відмову від розміщення військових баз НАТО в Естонії, Латвії та Литві, а також вихід Фінляндії з Альянсу.

Україна має отримати позаблоковий статус та відмовитися від вступу до НАТО, проте її членство в ЄС не виключається.

Порти Одеси та Миколаєва, згідно з цим планом, пропонують "демілітаризувати", щоб Україна не могла використовувати їх як військово-морські бази.

Також передбачені домовленості щодо свободи судноплавства у Чорному та Балтійському морях.

За даними видання, вимоги Москви стосуються й Молдови. Росія пропонує перетворити її на федеративну республіку, до складу якої увійде сама Молдова, а також автономний регіон Гагаузія та невизнане Придністров'я.

У разі вступу країни до ЄС Придністров'я та Гагаузія мають отримати можливість провести референдуми про незалежність.

Росія натомість пропонує вивести ядерну зброю з Білорусі та відмовитися від розміщення там ракет середньої дальності. Крім того, Москва готова вивести війська з Придністров'я.

Bild підкреслює, що йдеться лише про одну із пропозицій, що обговорюється в неофіційних переговорних колах.

Паралельно діють кілька груп посередників, зокрема пов’язані з військовими. Вони конкурують між собою, а чи підтримав російський диктатор Володимир Путін саме цей план, поки що невідомо.

Що кажуть у Кремлі

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков спростував інформацію Bild про вимоги Росії щодо виходу Фінляндії з НАТО.

"Мені про це нічого не відомо. Ні, такі умови не висувалися. Про це точно не йшлося", - заявив він.