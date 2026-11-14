Росія вимагає від НАТО повернутися до кордонів 1997 року та припинити підтримку України, - NYT

Росія знову починає вимагати від НАТО, щоб альянс вивів свої війська на позиції, які він обіймав у 1997 році. Все це відбувається в рамках вимог щодо перегляду всієї європейської безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними видання, цього тижня під час закритих переговорів в Абу-Дабі росіяни знову висунули позицію, яку висували на початку 2022 року. Документ, з яким ознайомилося NYT та справжність підтвердили два джерела, датований 10 листопада та викладає умови Кремля для повоєнного устрою Європи.

Серед ключових вимог - відмова НАТО від подальшого розширення, припинення будь-якої військової діяльності альянсу в Україні, Східній Європі, Південному Кавказі та Центральній Азії.

Крім того, Москва вимагає виведення військ та згорнути бази у країнах, які вступили до НАТО після 1997 року. Простіше кажучи, йдеться про скорочення присутності НАТО в Польщі та країнах Балтії.

Нова вимога

Як пише NYT, цей документ показує, що за ці 5 років диктатор РФ Володимир Путін лише зміцнив свою позицію щодо деяких питань.

Зокрема, 2021 року Москва хотіла, щоб НАТО відмовилося від угод про "спільне використання ядерної зброї", які тривалий час дозволяли союзникам США в Європі користуватися захистом американської ядерної зброї.

Тепер з'явилася ще більш жорстка вимога. Згідно з документом, Росія хоче, щоб ще й Франція та Британія виключили можливість використання своєї ядерної зброї для захисту інших європейських країн.

За інформацією NYT, російські переговорники ясно дали зрозуміти, що модель холодної війни з поділом Європи на сфери впливу СРСР і США є прикладом майбутнього порядку, оскільки в ті часи такий пристрій знижував ризик конфлікту.

Припинення допомоги Україні

Ще одним пунктом у документі є спроба перекрити допомогу Україні. Пункт передбачає припинення "постачання будь-яких видів західної зброї, військової техніки та продукції в Україну".

Крім того, сказано, що Росія схвалить вступ України до ЄС, але лише в тому разі, якщо країна не братиме участі у спільній оборонній політиці блоку.

Чи є вимоги остаточними

NYT уточнює, що документ є первісною позицією Кремля. На зустрічі в Абу-Дабі росіяни дали зрозуміти, що Путін все ще може виявляти гнучкість і припускає можливість поступок.

Своєю чергою посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер сказали росіянам, що багато хто змінився з грудня 2021 року, коли Москва зажадала нової угоди, яка б поклала край більшій частині військової активності НАТО на більшій частині Східної та Центральної Європи.

За словами американського чиновника, делегація США закликала росіян дивитися на майбутнє. Також посланці Трампа залишаються відкритими для нових пропозицій від Кремля, які включали б конкретні кроки Росії щодо зниження напруги.