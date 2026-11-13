Путін закликав НАТО документально закріпити нерозширення альянсу на Схід

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Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росії недостатньо усних запевнень щодо нерозширення НАТО на Схід. У зв'язку з цим він натякнув, що цей момент має бути закріплений на папері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс" та інші росЗМІ.