Каллас предупредила о ловушке РФ на фоне заявлений Кремля об архитектуре безопасности Европы

Россия пытается навязать Европе дискуссию о собственной безопасности, чтобы отвлечь внимание от агрессии против Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калла заявила перед встречей лидеров ЕС в Дублине 13 ноября.

По ее словам, Москва стремится сместить акцент будущих переговоров по войне против Украины на вопрос европейской безопасности, представляя Россию стороной, которая якобы нуждается в дополнительных гарантиях.

"Сосредоточение внимания на требованиях России по архитектуре безопасности Европы рискует отвлечь внимание от прекращения огня и попасть в ловушку Москвы. Пока Россия соблюдает свои максимальные требования, мы должны придерживаться своих собственных", - отметила Каллас.

Она призвала партнеров не терять из виду главную причину войны и не позволять кремлю изменять повестку дня переговоров.

"У нас один агрессор и одна жертва, и агрессору не о чем беспокоиться за свою безопасность", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Каллас подчеркнула, что европейцы должны присутствовать на переговорах, "не только для того чтобы просто присутствовать, но и чтобы влиять на результат".