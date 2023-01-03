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Калініна вилетіла в першому основному раунді Аделаїди від Азаренки

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Аделаїда, Вівторок 03 січня 2023 11:50
Калініна вилетіла в першому основному раунді Аделаїди від Азаренки Фото: Ангеліна Калініна не впоралася з білоруською тенісисткою (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Ангеліна Калініна не змогла подолати стадію 1/16 фіналу на престижному турнірі в Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Adelaide International, 1/16 фіналу

Калініна – Азаренка – 0:2 (6:7, 6:7)

Українка чудово розпочала двобій, повівши в стартовому сеті 5:1 з двома брейками. Далі Калініну наче підмінили. Спершу вона програла два поспіль гейми "під нуль". Потім не змогла реалізувати два сет-пойнти за рахунку 5:4 і 6:6 , і зрештою програла партію на тай-брейку.

Другий сет вийшов не менш конкурентним. Цього разу дебют краще провела Азаренка. Білоруска впевнено вела до середини партії (2:0, 4:2), але потім підхопила синдром невпевненості від Калініної. Українська тенісистка і собі оформила два брейки та повернулися до гри.

Найвидовищнішим відрізком став 12-й гейм. Калініна на власній подачі відіграли 2 матч-пойнти суперниці з Білорусі та після затяжного розіграшу перевела сет у тай-брейк. Та там удача знову відвернулася від уродженки Нової Каховки, тож її довелося зачохлити ракетку.

На турнірі в Аделаїді залишилася одна представниця України – Марта Костюк. 4 січня вона проведе матч 1/8 фіналу. Її суперницею стане торішня тріумфаторка Вімблдона Єлена Рибакіна з Казахстану.

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