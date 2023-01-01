Абсолютний чемпіон Усик і Україна на вершині Європи: сміливі прогнози в спорті на 2023 рік

У новий рік зіркові спортсмени входять зі сподіваннями на великі звершення. Серед них і українці Олександр Усик, Олександр Зінченко, Еліна Світоліна та інші.

Передбачення – справа невдячна. Та кожен уболівальник бодай раз у житті намагався спрогнозувати перспективи того чи іншого спортсмена або улюбленої команди. Рік 2023-й буде перехідним. Футбольний Мундіаль щойно відгомонів, Олімпійські ж ігри відбудуться за рік. Та топ-подій у світі спорту буде вдосталь.

Усик виграє битву за звання абсолютного чемпіона

Вірогідність: 35%

Контрольна дата: 4 березня

Володар чемпіонських поясів IBF, WBA, WBO, IBO та титулу The Ring марить об'єднавчим поєдинком із часу першої перемоги над Джошуа. Боїв за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті не було 30 років. У 1992-му Ріддік Боу зібрав усі титули, але швидко втратив пояс WBC через відмову битися з Ленноксом Льюїсом.

Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі в разі провелення об'єднавчого поєдинку можуть зібрати 5 поясів провідних боксерських організацій. "Циганський Король" звик чимало базікати, але під тиском спровокованих ним же великих очікувань фанатів рано чи пізно погодиться на бій із українцем. Базових дат кілька – 18 лютого, 25 лютого, 4 березня.

"Арсенал" стане чемпіоном Англії

Вірогідність: 30%

Контрольна дата: 28 травня

На рубежі століть у чемпіонаті Англії було всього два стабільних претенденти на титул – лондонський "Арсенал" і "Манчестер Юнайтед". Здебільшого справи завершувалися тріумфом манкуніанців, але команда Арсена Венгера таки виборола 3 чемпіонства (1997/98, 2001/02, 2003/04). Далі "каноніри" стали об'єктом жартів за фініші четвертими, допоки не перестали виходити і до Ліги чемпіонів.

Та призначення Мікеля Артети все змінило. Зараз лондонці в лідерах чемпіонату з 7-очковим гандикапом. І хоч програв "Арсенал" усього одного разу, та фаворитом чемпіонських перегонів залишається "Манчестер Сіті". З іншого боку, літні трансфери Олександра Зінченка та Габріела Жезуса, здається, склали чемпіонський пазл Артети.

Україна U-21 переможе на чемпіонаті Європи

Вірогідність: 10%

Контрольна дата: 8 липня

Головні футбольні очікування літа українці матимуть щодо молодіжного Євро-2023. Вітчизняні таланти під орудою Руслана Ротаня втретє в історії зіграють на континентальній першості. Результати поки полярні – фінал у 2006-му та виліт після групового етапу (2011). Отже, тепер настала черга успішного виступу.

Суперниками "синьо-жовтих" стануть завжди потужна на молодіжному рівні Іспанія, а також румуни та хорвати. Боротися за вихід у плей-офф можна. Тим більше, і в української молодіжки покоління підібралося з категорії "що треба" – Трубін, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Сікан, Ванат і багато інших. Аби тільки Ротань не втратив орієнтири через сумісництво з роботою в "Олександрії".

Леклер здобуде титул для "Феррарі"

Вірогідність: 15%

Контрольна дата: 26 листопада

Нещодавно минуло 15 років із дня, коли пілот "Феррарі" завершив сезон Формули-1 першим. Звісно, у Скудерії бували й гірші часи. Титули Джоді Шектера та Міхаеля Шумахера розділив 21 рік. Та головна біда в тім, що зараз у складі стайні немає ані геніального пілота як німець, ані директорів рівня Жана Тодта і Роса Брауна.

Старт сезону-2022 був натхненним. Шарль Леклер виграв дві гонки зі стартових трьох, а ще в Саудівській Аравії фінішував другим із найшвидшим колом. Наступна (і остання) перемога відбулася на 11-му етапі – в Австрії. Друге місце в загальному заліку стало слабкою втіхою для монегаска. Та в це міжсезоння "Феррарі" знову надуває щоки...

Світоліна кваліфікується в Підсумковий турнір WTA

Вірогідність: 10%

Контрольна дата: листопад

Торік найсильніша українська тенісистка в історії зачохлила ракетку вже в 2-му раунді Australian Open, хоча була 15-ю сіяною. Далі було ще кілька блідих виступів. Найвище досягнення Світоліної – чвертьфінал у Монтерреї. А потім – пауза у виступах через травму і несподівана заява про вагітність.

У жовтні 28-річна українка стала матір'ю. Донечці щасливі батьки дали ім'я Скай. Здавалося, з новими турботами Світоліній буде не до тенісу. Та вже наприкінці грудня тенісистка відрапортувала про відновлення тренувань. Прикладів успішних повернень на корт тенісних матусь чимало. Тож екс-першій ракетці України якраз час ставити амбітні цілі. Чому б вчетверте не пробитися в WTA Finals?..