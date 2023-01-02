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Костюк здолала перший основний раунд в Аделаїді

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Аделаїда, Понеділок 02 січня 2023 11:11
Костюк здолала перший основний раунд в Аделаїді Фото: Марта Костюк пройшла третю суперницю на турнірі (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла господарку кортів Джеймі Форліс у рамках 1/16 фіналу престижного турніру в Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Adelaide International, 1/16 фіналу

Форліс – Костюк – 1:2 (1:6, 6:3, 4:6)

Перший сет став бенефісом українку. 20-річна киянка стрімко повела з брейком (3:0), а потім так і не дала можливості суперниці оговтатися. Костюк закрила партію за якихось 28 хвилин зі ще одним брейком (6:1).

А ось другий і третій сети стали набагато конкурентнішими. Спершу Форліс у четвертому геймі "під нуль" взяла подачу української тенісистки, а після зворотного брейку Костюк, повторила трюк (із програним одним розіграшем). Зрештою, стабілізація ситуації дозволила австралійці виграти партію (6:3).

Вкрай гаряче на корті стало у вирішальному сеті. Почався він з обміну брейками. Далі суперниці зосередилися на власних подачах. А за рахунку 3:2 на користь Костюк українка знову взяла подачу суперниці. Завершився сет, а з ним і поєдинок, реалізацією другою ракеткою України матч-пойнту з третьої спроби.

У наступному раунді Костюк зустрінеться з переможницею протистояння Рибакіна – Коллінс. Натомість 3 січня перша національна ракетка Ангеліна Калініна в рамках 1/16 фіналу зійдеться на корті з білорускою Азаренка.

До слова, напередодні склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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