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Калинина вылетела в первом основном раунде Аделаиды от Азаренко

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Аделаида, Вторник 03 января 2023 11:50
Калинина вылетела в первом основном раунде Аделаиды от Азаренко Фото: Ангелина Калинина не справилась с белорусской теннисисткой (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина не смогла преодолеть стадию 1/16 финала на престижном турнире в Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Adelaide International, 1/16 финала

Калинина – Азаренко – 0:2 (6:7, 6:7)

Украинка отлично начала поединок, поведя в стартовом сете 5:1 с двумя брейками. Дальше Калинину словно подменили. Сначала она проиграла два гейма подряд "под ноль". Затем не смогла реализовать два сет-пойнта при счете 5:4 и 6:6, и в конце концов проиграла партию на тай-брейке.

Второй сет получился не менее конкурентным. В этот раз дебют лучше провела Азаренко. Белоруска уверенно вела к середине партии (2:0, 4:2), но затем подхватила синдром неуверенности от Калининой. Украинская теннисистка оформила два брейка и вернулись в игру.

Самым зрелищным отрезком стал 12-й гейм. Калинина на собственной подаче отыграли 2 матч-пойнта соперницы из Беларуси и после затяжного розыгрыша перевела сет в тай-брейк. Но там удача снова отвернулась от уроженки Новой Каховки, поэтому ее пришлось зачехлить ракетку.

На турнире в Аделаиде осталась одна представительница Украины – Марта Костюк. 4 января она проведет матч 1/8 финала. Ее соперницей станет прошлогодняя триумфаторка Уимблдона Елена Рыбакина из Казахстана.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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