Титул Мессі, рекорд Ферстаппена, тріумф Усика та інші: яким був 2022 рік у спорті

Футболіст Ліонель Мессі, автогонщик Макс Ферстаппен, боксер Олександр Усик та десятки інших спортивних зірок із перемогами занесуть рік, що минає, до свого активу.

Дайджест головних подій у світі спорту в 2022 році – в матеріалі РБК-Україна .

Січень. Головною спортивною подією початку року традиційно став Australian Open. Перший турнір "Великого шолома" не оминув скандал. Перед стартом змагань австралійська влада анулювала візу 9-разового переможця мейджора Новака Джоковіча.

Серб із особливим світоглядом опинився у лавах антивакцинаторів, та ще й надав сумнівний тест про відсутність COVID. Після депортації балканця у фіналі зійшлися Рафаель Надаль і Даніїл Мєдвєдєв. Сильнішим виявився іспанець, який лише вдруге тріумфував у Мельбурні та перервав 3-річну гегемонію Джоковіча.

Лютий. Поживою для вболівальників у другий місяць року стали зимова Олімпіада. Ігри в Пекіні завершилися тріумфом Норвегії у загальному медальному заліку (37 нагород). Олімпійськими чемпіонами стали тамтешні біатлоністи, лижники, стрибуни з трампліна, ковзанярі. Зірковий Йоганнес Бьо повіз додому 4 "золота".

Виступ збірної України знову став холодним душем. Єдина здобута нагорода – заслуга фрістайліста Олександра Абраменка. Він здобув "срібло" в акробатиці. Про стан вітчизняного зимового спорту найкраще свідчить підсумковий медальний залік, де Україну обійшли такі "зимові" збірні як Нова Зеландія і Австралія.

24 лютого та наступні дні. Дата, якій судилося назавжди бути вододілом в історії України, стала важкою і для вітчизняного спорту. Призупинені чемпіонати в командних видах так і не поновилися, сотні спортсменів стали вимушеними переселенцями чи біженцями, зазнала руйнувань інфраструктура.

Світ реагував, як міг. УЄФА фактично миттєво відправив російські команди в єврокубках услід за російським військовим кораблем, а восени ще й відмовив Росії в участі у відборі до Євро-2024. Із ФІФА ситуація складніша. Ласа до кривавих грошей структура викинула росіян із плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 лише тоді, коли зустрічатися з нею відмовилися усі потенційні суперники.

Інертна позиція і в Міжнародного олімпійського комітету. Там долі російських спортсменів і здебільшого пропагандистів Путіна за сумісництвом віддали в руки профільних федерацій. Хтось забанив РФ і Білорусь повністю, інші – покарали лише збірні та дозволили тишкам виступати під нейтральним прапором індивідуально.

Березень. Під тиском збірних різних країн МОК відсторонив росіян і білорусів від участі в Паралімпіаді. Як наслідок, Ігри стали виявом волі українців не тільки до спортивних перемог за будь-яких умов, а й устремлінням до життя і свободи. Україна фінішувала другою у медальному заліку, поступившись лише Китаю.

Наші паралімпійці всього здобули 29 нагород. Зокрема, 11 медалей найвищого ґатунку. У біатлонних змаганнях "золото" вибороли Оксана Шишкова (2), Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Віталій Лук'яненко (2), Григорій Вовчинський, Олександр Казік, у лижних перегонах – Олександра Кононова і та ж Шишкова, а також чоловіча збірна в складі Дмитра Суярка, Василя Кравчука, Анатолія Ковалевського та того ж Вовчинського (естафета).

Квітень. Посеред весни спалахнув скандал у Федерації біатлону України. Поки частина спортсменів опинилася в лавах Нацгвардії для захисту батьківщини, підозріле мовчання натуралізованих росіянок закінчилося інформацією про їхнє щасливе повернення до Росії. Президент федерації Бринзак запевнив – поїхали самостійно, бо 24 лютого перебували за межами України.

Та тут провідні українські біатлоністи наввипередки звинуватили функціонера в брехні. І додали – останній. За їхніми словами, Бринзак особисто вивіз росіянок із України, поки їхні співвітчизники "по-братськи" бомбардували наші міста та вбивали українців. Фінал історії закономірний – чверть століття діяча на посаді президента ФБУ завершилася.

Травень. На рубежі 80-х і 90-х із легкої руки Гарі Лінекера закріпився опис футболу як явища, де грають 22 футболісти, а виграють – німці. Схоже, її можна перефразувати щодо Ліги чемпіонів. Тут змагаються 32 команди, а тріумфатором стає мадридський "Реал". Королівський клуб цьогоріч здобув 14-й трофей загалом і п'ятий за 8 років.

Фінал проти "Ліверпуля", однак, був нетиповим. Мерсисайдці грали першим номером і за 90 хвилин завдали 23 удари в напрямку воріт мадридців (9 – у площину), але програли 0:1. На старті другого тайму "Реал" розіграв зразкову атаку, на фініші якої Вінісіус замкнув діагональний удар-простріл Вальверде.

Червень. Свій гегемон з'явився і в Національній баскетбольній асоціації. У червні за океаном завершився фінал плей-офф, у якому ведений Стефом Каррі "Голден Стейт" переграв у серії "Бостон Селтікс" (4:2). Лідер "Ворріорз" став MVP фіналу, а команда здобула четвертий титул за 7 років (2015, 2017, 2018, 2022).

Згодом розіграли і хокейний Кубок Стенлі. "Тампа-Бей Лайтнінг" втретє поспіль пробилася у фінальну серію, але цього разу поступилася. "Колорадо Евеланш" розпочали з перемоги в овертаймі (4:3) та фантастичного розгрому (7:0), але "блискавки" прийшли до тями та після двох перемог вийшли на шостий матч фіналу з метою зрівняти рахунок у серії. Не вдалося – 1:2 і Кубок Стенлі втретє за 26 років поїхав у Денвер.

А ось збірна України оформити путівку на ЧС-2022 не зуміла. На емоціях громадянського патріотизму "синьо-жовті" розбили Шотландію у півфіналі плей-офф кваліфікації (3:1) з голами Ярмоленка, Яремчука та Довбика. Проте, останній виклик – збірна Уельсу – виявився для команди Олександра Петракова непідйомним. Драматичний гол Бейла-Ярмоленка зі стандарту виявився єдиним у Кардіффі...

Липень. Головною спортивною подією середини літа став Вімблдонський турнір. Організатори трав'яного мейджора виявилися найпринциповішими в усій тенісній спільноті, вигнавши росіян і білорусів із турніру без подвійних умов на кшталт нейтральних прапорів. ATP і WTA покарали легендарний турнір мільйонними штрафами, але respect від України ці біди переважить.

Щодо змагань, то в чоловіків інтриги не вийшло. Новак Джоковіч здобув свій 7-й титул у передмісті Лондона, здолавши сенсаційного фіналіста Ніка Кірйоса в чотирьох сетах. А ось у жіночому турнірі тріумфувала 17-та сіяна Єлена Рибакіна з Казахстану, яка в стилі давніх мудростей спостерігала як поруч вилітають фаворити (Свьонтек, Контавейт, Халеп та інші). У фіналі уродженка Москви здолала Онс Жабер (3:6, 6:2, 6:2).

Серпень. Завершувалося літо головною боксерською подією року. В аравійській Джидді відбувся бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. Непростий для українця поєдинок завершився перемогою з роздільним рішенням суддів. Один підтримав Джошуа, дует інших – чинного чемпіона IBF, WBA, WBO, IBO, який ще й забрав вакантний титул The Ring.

Останній став вільним після оголошення про завершення кар'єри Тайсона Ф'юрі. Скандальний британський боксер цілий рік ішов і повертався, лаяв інших важковаговиків і намагався організувати хоч якийсь зірковий бій. Перемовини про поєдинок за званння абсолютного чемпіона світу з Усиком тривають досі.

Вересень. Перший місяць осені був успішним для командних видів. Сенсацією волейбольного Мундіалю стала збірна України. Команда Угіса Крастіньша дійшла до чвертьфіналу, де драматично програла господарям – Словенії (1:3). Цей результат, однак, став для "синьо-жовтих" найкращим в історії та надав право поборотися за місце на Олімпіаді-2024.

Тим часом футбольна Україна U-21 виборола путівку на Євро-2023. Підопічні Руслана Ротаня в плей-офф відбору переграли словаків (2:3, 3:0). Героєм молодіжки став Данило Сікан, який оформив хет-трик у домашньому поєдинку збірної. У червні-липні команда змагатиметься і за медалі, і за місце на Іграх у Парижі.

Жовтень. Десятий місяць року ознаменувався церемонією нагородження "Золотого м'яча". Вперше з 2007-го серйозними претендентами на приз не були ані Роналду, ані Мессі. Зрештою, нагорода дісталася форварду "Реала" Каріму Бензема. У сезоні 2021/22 він провів 46 матчів у всіх турнірах, у яких забив 44 м'ячі та віддав 15 результативних передач, і привів "вершкових" до перемог у чемпіонаті Іспанії, Лізі чемпіонів і Суперкубку Іспанії.

Листопад. Кінець осені став фіналом і сезону-2022 у Формулі-1. На відміну від року попереднього, в цьогорічній кампанії інтриги фактично не було. Так, розпочався сезон двома перемогами Леклера ("Феррарі") в трьох гонках. Та вже після шостого етапу (Гран-прі Іспанії) лідером загального заліку став Макс Ферстаппен. Пілот "Ред Булла" не просто достроково забрав титул, а й побив рекорд Шумахера-Феттеля за перемогами в сезоні (15 проти 13-ти).