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В Калифорнии еще 1,5 млн человек останутся без света из-за лесных пожаров

Новости » В мире    29.10.2019 - 15:29
В Калифорнии еще 1,5 млн человек останутся без света из-за лесных пожаров
Иллюстративное фото (twitter com viditocho)

Ранее без света остались 940 тысяч человек

Во вторник, 29 октября, в Калифорнии еще 650 тысяч объектов останутся без света из-за бушующих лесных пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что в Калифорнии без света останутся еще 1,5 миллиона человек в результате отключения 650 тысяч объектов на территории, где коммунальная фирма Pacific Gas & Electriс пытается восстановить поврежденные лесными пожарами кабели.

Ранее в компании уже сообщали, что в результате планового отключения электричества без света останутся порядка 940 тыс. потребителей.

Напомним, ранее сообщалось, что более 180 тысяч человек в Калифорнии были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров, усиленных ветрами и опасно засушливыми условиями, которые распространились по всему штату.

Пожары начали стремительно распространяться из-за сильных порывов ветра, которые местами могут достигать до 38 м/с.

Власти штата объявили чрезвычайное положение. Предписания о временном выселении были выписаны 200 тысячам человек, которые живут в непосредственной близости к пожарам. Также полностью эвакуировали жителей городов Хилдсберг и Виндзор.

Также РБК-Украина писало, что в Лос-Анджелесе из-за пожара эвакуируют более 10 тыс. домов. Пожар вспыхнул и распространился на территории свыше 200 гектаров на покрытых кустарниками холмах вокруг района с одними из самых дорогих домов города.

В Лос-Анджелесе из-за пожара эвакуируют более 10 тыс. домов В Калифорнии более 180 тыс. человек покинули дома из-за лесных пожаров
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