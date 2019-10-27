В США более 2 млн человек остались без электричества

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Калифорнии объявили об отключении электричества из-за лесных пожаров

В американском штате Калифорния из-за масштабных лесных пожаров более 2 млн жителей остались без электроснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщается, компания PG&E, которая является основным поставщиком электроэнергии в Калифорнии, объявила об отключении электроэнергии с субботы по понедельник, 28 октября, с целью обеспечения общественной безопасности.

Согласно плану отключения, без электроэнергии останутся 940 тысяч домохозяйств и предприятий в 36 округах американского штата, что составляет свыше 2 млн потребителей.

Отмечается, что такие действия компании PG&E раскритиковал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс, который возложил на компанию ответственность за лесные пожары, что вспыхнули в штате, а также за отключение электроэнергии.

Напомним, ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Калифорнии превысила уже 4 тыс. гектаров. Огонь вспыхнул ночью 23 октября. Для обеспечения безопасности власти штата эвакуировали около 50 тыс. жителей. В частности, полностью были эвакуированы города Хилдсберг и Видзор.