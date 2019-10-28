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В Калифорнии более 180 тыс. человек покинули дома из-за лесных пожаров

Новости » В мире    28.10.2019 - 14:49
В Калифорнии более 180 тыс. человек покинули дома из-за лесных пожаров
Иллюстративное фото (УНИАН)

В штате объявили чрезвычайное положение

В американском штате Калифорния более 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, на всей территории штата введен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих лесных пожаров.

"Более 180 000 человек в Калифорнии были вынуждены покинуть свои дома из-за многочисленных лесных пожаров, усиленных ветрами и опасно засушливыми условиями, которые распространяются по всему штату", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожары распространяются из-за сильного ветра, который в порывах может достигать 38 м/с.

Напомним, ранее калифорнийские власти сообщили, что предписание об эвакуации направлено почти 200 тыс. человек, которые проживают в районах, находящихся в опасной близости к очагам пожаров.

Также РБК-Украина писало, что в результате планового отключения электричества в Калифорнии без света останутся порядка 940 тыс. потребителей. Кроме того, полностью эвакуируют жителей городов Хилдсберг и Виндзор.

Отметим, по последним данным, площадь пожара в Калифорнии уже превысила 4 тыс. га. Огонь вспыхнул ночью 23 октября.

В штате Калифорния ввели режим ЧС из-за лесных пожаров В США более 2 млн человек остались без электричества
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