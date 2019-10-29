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В Лос-Анджелесе из-за пожара эвакуируют более 10 тыс. домов

Новости » Происшествия    29.10.2019 - 03:55
В Лос-Анджелесе из-за пожара эвакуируют более 10 тыс. домов
Иллюстративное фото (Pixabey)

На данный момент сгорело минимум 5 домов в самых богатых районах города

В Соединенных Штатах из самых престижных районов Лос-Анджелеса (Калифорния) вынуждены эвакуироваться тысячи людей после того, как пожар вспыхнул недалеко от музея Getty Center. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Пожар начался около 1:30 утра и распространился на свыше 200 гектаров на покрытых кустарниками холмах вокруг района с одними из самых дорогих домов города.

"По меньшей мере пять домов сгорело, но сообщений о травмах не поступало", - заявил городской голова Эрик Гарсетти на пресс-конференции с представителями пожарных служб.

Он считает, что это количество еще возрастет.

Зона эвакуации на данный момент охватывает свыше 10 тыс. домов.

"Это пожар, который быстро распространяется", - сказал Гарсетти.

Напомним, в американском штате Калифорния более 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров, на всей территории штата введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожара.

В штате Калифорния ввели режим ЧС из-за лесных пожаров В Калифорнии эвакуируют 50 тыс. человек из-за лесных пожаров
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