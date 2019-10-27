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В Калифорнии эвакуируют 50 тыс. человек из-за лесных пожаров

Новости » Общество    27.10.2019 - 03:25
В Калифорнии эвакуируют 50 тыс. человек из-за лесных пожаров
Иллюстративное фото (twitter com viditocho)

Из-за ветра пожар стремительно распространяется

В Калифорнии (США) эвакуировали около 50 тыс. жителей из-за бушующих лесных пожаров на севере штата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что полностью эвакуируют жителей Хилдсберга и Виндзора. Сильное распространение огня ожидают в ночь на воскресенье из-за усиления ветра. Власти предупреждают, что скорость ветра в порывах может достигать 38 м/с.

В свою очередь, американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) предупредила, что в результате планового отключения электричества без света останутся порядка 940 тыс. потребителей.

Площадь пожара на севере Калифорнии уже превысила 4 тыс. га. Огонь вспыхнул ночью 23 октября и стремительно распространился из-за сильного ветра.

Напомним, в начале октября в Калифорнии (США) из-за лесных пожаров на территории штата эвакуировали более 100 тыс. людей.

РБК-Украина писало, что в Мексике вблизи границы с Соединенными Штатами Америки произошел масштабный лесной пожар, в результате которого погибли 3 человека.

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